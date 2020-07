La relance éco : Plancher les Mines retrouve son épicerie

Elle était attendue "comme le Messie" par les Mainous, ces habitants de Planchers les Mines qui ont perdu leur supérette l'hiver dernier. Le commerce a rouvert ses portes ce lundi, avec le grand sourire de Zhéra Guclu, une restauratrice de Champagney qui a accepté de relever ce défi. "On est allé jusqu'à me harceler amicalement sur Facebook pour me demander d'ouvrir plus rapidement", explique Zhéra.

"La crise sanitaire m'a confortée dans mon projet"

Témoignage de cette attente, pour le premier jour d'ouverture, les clients ont défilé dans la supérette. "De nombreux habitués de mon restaurant de Champagney m'ont assuré de leur fidélité ici à Plancher les Mines. D'autres sont venus pour dire combien ils tenaient à ce commerce dans cette vallée du Rahin", ajoute Zhéra Guclu qui a commencé à nourrir ce projet bien avant le confinement. "Mais la crise sanitaire m'a confortée dans mon choix du commerce de proximité".

"J'aime la montagne et la Haute-Saône"

Pourquoi Planchers-les Mines ? Parce que l'endroit est extraordinaire, dans cette vallée du Rahin, au coeur du Ballon des Vosges, à quelques kilomètres de la Planche des Belles Filles. "J'aime la montagne et la Haute-Saône qui me le rendent bien".

"La renaissance de l'épicerie était très attendue ici à Plancher-les-Mines", dit Zhéra Guclu Copier

Dans les premières semaines, la supérette sera ouverte 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures, le temps d'identifier les habitudes et besoins des habitants. "Puis, je me choisirai un jour de congés, peut-être le mardi". L'épicerie veut mettre l'accent sur les produits locaux, avec la plus grande diversité.

Une terrasse est en chantier sur le trottoir de la supérette. Elle servira notamment pour le passage du Tour de France le 19 septembre prochain.

