La relance éco : plus de 30 millions d'euros pour soutenir l'investissement local en Moselle

Les communes de Moselle devraient pouvoir investir localement de manière plus sereine. En plus des 21 millions d'euros déjà mis à disposition par l'Etat lors de la première moitié de l'année, 10 millions sont attendus dans les prochaines semaines, grâce notamment à l'adoption de la loi de finances rectificative par le Parlement. Conséquence : en Moselle, l'investissement local pourra mieux reprendre, de même que le BTP, qui s'inquiète de la fin 2020-début 2021, période crainte à cause de l'activité en baisse attendue. Le Préfet de la Moselle Didier Martin espère soutenir l'économie locale.

France Bleu Lorraine : Il faut soutenir l'investissement local, notamment pour les maires fraîchement élus...

Didier Martin : D'abord, c'est une manière pour l'Etat d'accompagner les nouveaux maires et président d'intercommunalités dans la réalisation de leurs programmes. Et puis, deuxième intérêt : c'est de l'activité que l'on donne aux entreprises du bâtiment et travaux publics, secteur très touchés par la crise Covid. En Moselle comme ailleurs, la quasi-totalité des chantiers a redémarré, lmais il y a une inquiétude des professionnels qui s'inquiètent de leur activité fin 2020-début 2021. Et donc, par la relance de l'investissement public local, c'est une manière de contribuer à la relance de ce domaine d'activité.

FBL : Pourquoi, alors que les chantiers ont repris, l'inquiétude monte quant à la fin de l'année dans le BTP ?

DM : Les professionnels du BTP me disent qu'ils ont repris les chantiers interrompus pendant le confinement, mais que les commandes nouvelles se sont ralenties. En plus, il y avait les élections, et ce sont des années où il y a un peu moins de projet.

FBL : Ce sont donc 21 millions d'euros déjà investis en Moselle. Mais on en attend encore 10...

DM : Et je pense que ce total se situera en fin d'année à 35-40 millions d'euros. Ce sera du jamais vu puisque les années précédentes, on était déjà autour de 30 millions. Certains années atteignaient plutôt 20 millions.

FBL : Les maires ont jusqu'à début septembre pour déposer leurs projets. Quels sont les projets autorisés ?

DM : Je constate qu'en Moselle, il y a beaucoup de projets en lien avec le scolaire : que ce soit la construction de nouvelles écoles, de nouvelles cantines. Les élus sont attentifs au patrimoine municipal, il faut parfois mettre aux normes d'accueil à personnes à mobilité réduite. Il y a parfois des équipements sportifs qu'il faut soit rénover soit créer. Il y a souvent des projets en lien avec l'activité économique : des zones d'activités ou des équipements publics dans le cadre de la rénovation énergétique. Ce sont des projets qui ont été interrompus pendant la période de confinement.

