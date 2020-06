La relance éco : plusieurs "escape game" ont rouvert cette semaine à Besançon

Chaque jour, France Bleu Besançon s'intéresse à un professionnel de Franche-Comté à l'heure du déconfinement. Ce jeudi, l'escape game Les secrets du Heurtoir, à Besançon. Jérôme Charnais, son gérant, à rouvert cette semaine et pour le moment il a accueilli peu de joueurs.

L'escape game "Les secrets du heurtoir" est installé quai de Strasbourg, à Besançon, depuis plus de deux ans. Cette salle d’énigme possède deux salles de jeu qui ont fermées durant trois mois en raison de l'épidémie de coronavirus. "On était en travaux, on avait plein de choses de prévu, notamment l'ouverture de la deuxième salle, donc ça a été dur pour nous", raconte le gérant de la salle de jeu, Jérôme Charnais.

Après trois mois de fermeture, Les secrets du heurtoir ont rouvert leurs portes le 23 mai et pour le moment c'est une reprise en douceur explique le gérant : "Dans notre métier, on sait que les deux dernières semaines de juin et les deux dernières de juillet sont mauvaises". Alors le gérant attend encore quelques semaines pour "voir comment se passe la reprise".

On a reçu le fond de solidarité, c'est ce qui nous a permis de survivre pendant trois mois - Jérôme Charnais

Mais l'enjeu est de taille pour Jérôme Charnais. Le Bisontin doit pouvoir rembourser les dettes accumulées durant la période de confinement. "On a négocié le gel de nos loyers pendant le confinement, mais maintenant, il faut bien rembourser", confie t-il.

Alors pour le moment, Jérôme Charnais ne se fixe pas trop d'objectifs, si ce n'est le remboursement de ses frais en retard. "Pour nous cette année, c'est un gros manque à gagner", explique t-il.

Mais l'entreprise n'est pas encore en danger, affirme le gérant de l'escape game. "On va se battre, on n'a pas envie d'arrêter, c'est une activité qui nous épanouit, on ne veut pas fermer" poursuit-il.

