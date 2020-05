"La relance éco" : le rouennais Bakary Kamara lance l'application mobile Spont pour aider les commerçants

On le connaît déjà pour ses protège-tibias connectés qui lui ont valu un passage sur M6, dans l'émission "Qui veut être mon associé". Le rouennais Bakary Kamara vient de lancer "Spont", une application qui permet aux commerçants indépendants de faire des ventes flash sur le modèle des grandes enseignes.

Des offres de proximité

"Dans le contexte actuel, cela peut permettre aux magasins de répondre aux problèmes de stocks à écouler, de faire de l'anti-gaspillage, et de générer un trafic de manière spontanée dans les magasins afin de recréer le lien qui a été perdu", explique l'entrepreneur, invité ce jeudi de France Bleu Normandie.

L'application Spont, destinée à mettre en avant les produits des commerçants tout en offrant des avantages aux consommateurs, a été lancée ce lundi 11 mai. - Capture d'écran - Ville de Rouen

L'application est ouverte à tous les commerçants, partout en France. Concrètement, ceux-ci peuvent prendre une photo d'un produit, indiquer la promotion et sa durée. Il y a également une fonction de géo-localisation et les coordonnées des magasins. Les clients, eux, reçoivent une notification sur leur téléphone quand une promotion est disponible et peuvent même faire une réservation. "L'idée c'est de faire un fil d'actualité de toutes les offres de proximité classées selon l'endroit où vous êtes", explique Bakary Kamara.

L'entrepreneur rouennais a développé cette application mobile entièrement gratuite par esprit de solidarité, une commission est uniquement prise sur le système de paiement pour couvrir les frais d'utilisation de la plateforme. Tous les détails sont à retrouver sur le site www.spont.fr

France Bleu Normandie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?

