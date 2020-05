La relance éco : le marché local est une question de survie pour ce meunier du Puy-de-Dôme

Les entreprises ont dû s’adapter au confinement. Comme cette minoterie de Sauxillanges, qui n’a pas cessé de travailler pendant ces huit semaines. Alain Valty, le meunier a même fait preuve de réactivité. En raison d’une pénurie de farine au détail, il a su répondre à la demande du marché local.

"En fait, on n'a rien inventé", martèle Alain Valty, minotier depuis trois générations : "On n'a fait que s'adapter. C'est une question de survie !" En effet, devant la pénurie de farine de détail chez certains commerçants, il leur a proposé un nouveau conditionnement de sa farine. "C'est un créneau auquel on ne s'était pas intéressé, car ce commerce de détail est largement pourvu par les industriels du secteur, français mais aussi espagnols, italiens, belges et allemands qui pratiquent des prix défiants toute concurrence."

Le meunier a plus d'un tour dans son sac. - @Valty

Mais le confinement est passé par là et ces industriels n'ont pas pu répondre à la demande trop forte des commerces. Une aubaine pour la minoterie Valty : "Ce changement de stratégie nous a permis de traverser cette crise sanitaire, et de faire travailler la dizaine de salariés de notre moulin."

La minoterie moderne. - @Valty

160 minoteries dans le Puy-de-Dôme en 1960

En fait, derrière ce changement de cap, Alain Valty fait preuve de bon sens mais aussi de prudence. "Le décideur n'est pas la minoterie Valty, le décideur est le consommateur." Et s'il est heureux d'offrir sa farine au détail c'est qu'elle est produite et transformée localement. "Ma farine est un produit hyper local. Les blés viennent des champs d'à côté, elle est transformée ici, et vendue dans les commerces de proximité. Aujourd'hui, j'ai conscience que nos entreprises doivent s'assumer localement. C'est un peu un retour dans les années 60 où nous étions plus de 160 moulins à travailler dans le département." Alain Valty est fier de proposer sa farine aux consommateurs du coin. Bien sûr, sa farine locale est un peu plus chère. Mais la qualité de nos produits et les emplois de nos territoires en dépendent. Et nos cinq minoteries du Puy-de-Dôme qui résistent ont besoin de nous. Environ cinq millions de tonnes de blé tendre sont transformées en farine chaque année en France.