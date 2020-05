"La Relance Éco" : pour l'agence d'attractivité de l'Indre, le département a une belle carte à jouer cet été

Limite des 100 km levée, réouverture des lycées, des cafés-restaurants et des parcs : le gouvernement a donné son feu vert hier à la levée de nombreuses restrictions pour la phase II du déconfinement, mais avec une plus grande prudence en Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane. "Le déconfinement va nous permettre de vivre une vie presque normale" et "de souffler après l'épreuve" du Coronavirus, a indiqué le Premier ministre Edouard Philippe.

Pour les cafés et les restaurateurs, qui rouvrent mardi 2 juin, c'est évidemment un grand soulagement aprés des semaines de fermeture, qui vont peser très lourd dans les trésoreries et les bilans. Soulagement aussi pour les professionnels du tourisme qui avaient du mal à imaginer un saison avec un barrière kilométrique. Dans ce contexte, l'agence d'attractivité de l'Indre estime que le département à une belle carte à jouer cet été, même si la compétition entre les territoires va être rude.

Christian Bodin, le président de l'agence était l'invité de la "Relance Éco" ce jeudi matin. Il dit son soulagement et ses espoirs pour la saison qui arrive.