La relance éco : pour le "Frite truck" dijonnais, la vie est toujours... belge !

Aujourd'hui, on mange des frites en extérieur avec un food truck itinérant dijonnais: le "frite truck". Ce camion se ballade dans Dijon pour vendre des frites et autres produits typiques des friteries du Nord, comme la fricadelle. Normal Davy Hayez, le gérant de cette entreprise familiale vient du Nord, de la région de Valenciennes.

Davy Hayez, le gérant du Frite Truck Copier

Le logo du Frite Truck dijonnais - frite truck

Contrairement aux restaurants, vous avez pu rouvrir en avril après six semaines de fermeture ?

Oui au début, on a laissé la priorité aux épouses qui sont médecins et infirmières il fallait s'occuper des enfants. Et puis au bout de six semaines, comme tous les food trucks, on a eu la chance de pouvoir travailler.

Comment ça se passe depuis ?

On a mis en place un nouveau système de pré commande avec des créneaux toutes les cinq minutes pour garder la distance sociale entre les gens, et on demande une personne ou deux maximum pour venir récupérer la commande. Avant, on préférait avoir les gens sur place et avoir des échanges. Et pour le service, nous sommes deux à la place de trois et on a réduit le nombre d'emplacements. On ne passe plus par exemple sur le campus universitaire et l'université. Mais on passe encore à Chevigny-Saint-Sauveur, sur la Place du 30 octobre et deux autres endroits de Dijon. Jusqu'à septembre, on se limite quatre services.

Les gens sont contents ?

Pour beaucoup, c'était un soulagement parce qu'ils en avaient ras-le-bol de faire à manger tous les jours. On a eu énormément de pré-commandes le premier jour, on était complet très vite. Là, ça c'est régularisé, les clients respectent bien les gestes barrière.

Le fait d'être à un endroit à la même heure chaque semaine, ça devient un rendez-vous avec les habitués, c'est un mode de fonctionnement qui va perdurer.

Cela vous permet de vous relever après six semaines de fermeture ?

Cette période ne nous a pas forcément fait trop de mal, mais ça nous a ralenti dans notre développement. Nous allons continuer de développer le food truck, embaucher plus de personnel et ensuite soit on ouvrira un deuxième food truck, ou un deuxième restaurant. On ne rattrapera pas le temps perdu. Certes nous n'avons pas perdu d'argent mais on en a pas gagné pendant cette période...

Le gros problème, c'est l'annulation des festivals ?

Tous les festivals comme les houblonnades, le Vyv Festival, le Pop corn Festival, le Burdinz festival sont annulés et c'est un très gros chiffre qui pèse sur le budget, tout comme les mariages et les anniversaires. On a eu des aides de l'Etat mais elles se limitent à 1.500 euros. Mais un festival sur deux jours, c'est une tonne de patates soit deux semaines de travail sur deux jours !!!!

France Bleu Bourgogne est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?