"La relance éco" : pour le patron de Pomme Cannelle à Limoges, "il faut se redresser et regarder devant"

Après 10 saisons passées sous le soleil de Saint-Tropez, le nouveau patron du bar-brasserie Pomme Cannelle place de la République à Limoges, est de retour dans son Limousin natal. En co-gérance avec un ami de 20 ans, Benoît Fouillen n'a pas hésité à reprendre cette affaire même si d'autres grands noms de la restauration limougeaude, notamment le Trianon, ont retenu son attention.

C'était mon lieu de "chocolat grand-mère"

"C'est un peu ma madeleine de Proust" explique t-il. "Pomme Cannelle, c'était mon lieu de chocolat grand-mère à l'époque. Que les précédents propriétaires ont arrêté pour des raisons qui s'entendent au niveau professionnel. Quand dans les projets de reprise de restaurant, le nom de Pomme Cannelle est arrivé, je ne vous cache pas que c'est celui là que j'avais envie d'acquérir" explique Benoît Fouillen.

Une reprise seulement 4 mois avant le confinement

Une reprise le 1er novembre 2019. Soit un peu plus de quatre mois seulement avant le début du confinement en France. Pas l'idéal pour lancer un commerce. "C'est une grosse difficulté économique, financière. C'est vrai pour l'ensemble de la profession : restaurateurs, cafetiers, hôteliers. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Mais pour nous, c'est une perte économique sèche qu'on ne rattrapera pas. Il n'y a pas de chiffre d'affaire décalé dans la restauration. Ce qui n'a pas été consommé est perdu" précise t-il. Mais il en faudrait plus pour le voir baisser les bras. Sportif dans l'âme, il compte bien faire face.

Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas

"Je pense qu'on va dépoussiérer un peu Pomme Cannelle et lui redonner ses lettres de noblesse" annonce t-il. Après avoir tout revu dans le restaurant, du personnel à la carte en passant par la décoration, il ne se fait pas de soucis. "Il faut se redresser, regarder devant, et faire du mieux qu'on peut. Avec une belle terrasse, du beau temps, en travaillant des produits de qualité, avec une orientation beaucoup plus terroir et beaucoup de produits du Limousin, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas" s'enthousiaste le nouveau co-gérant de Pomme Cannelle, qui pourra profiter d'une place de la République flambant neuve.