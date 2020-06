"La relance éco" : pour le responsable des auto-écoles Gourcerol à Limoges, "ça a été un peu épique au départ"

Dans la "relance éco" aujourd'hui, focus sur les auto-écoles Gourcerol à Limoges. Après une reprise quelque peu chaotique, l'activité n'a cessé de croître "On devait reprendre le 11 mai mais il y a eu un décret stipulant qu'on ne devait pas ouvrir. Donc on a refermé. On a pu rouvrir le 13. Ça a été un peu épique au départ. Mais depuis, ça a repris progressivement et c'est déjà pas mal" explique le patron Alexandre Gourcerol.

Une réouverture avec comme partout, l'obligation de mettre en place les gestes barrières. "Il a fallu s'adapter à l’accueil où les secrétaires ont des masques et il où y a des plexiglas. Dans les voitures, c'est désinfection entre chaque élève, en leur présence. C'est récurent et c'est une charge de travail supplémentaire." détaille celui qui est aussi le représentant de la branche auto-école en Haute-Vienne du Conseil National des Professionnels automobiles.

Pas évident de travailler toute la journée avec un masque

"Le fait de toujours travailler avec un masque toute la journée n'est pas toujours évident. Contrairement à d'autres professions, nous n'étions pas vraiment habitués" rappelle t-il. Quand à la charge supplémentaire de travail, elle ne lui pose pas de problème. Mais il espère que les examens du permis de conduire, qui ont repris ce lundi pour le permis B, vont reprendre un rythme a même de désengorger les listes d'attente.

Il a fallu adapter les locaux pour le respect des gestes barrières - Alexandre Gourcerol

"Si on peut fournir plus de travail mais qu'il n'y a pas assez d'examens à la sortie, ça sert à rien" prévient Alexandre Gourcerol. "Tous les examinateurs ne sont pas ensemble sur le centre d'examen pour éviter qu'il y ai trop de monde au même endroit par rapport au Covid" explique t-il. Il espère que tout cela va se résorber dans les prochaines semaines, mais il s'attend quand même à plusieurs mois compliqués à ce niveau là. D'autant que les examinateurs vont devoir prendre leurs congés d'été.

Le rythme ne va pas être hyper soutenu

Mais il tient quand même à nuancer son propos en ce qui concerne la Haute-Vienne. "Le rythme ne va pas être hyper soutenu. Après, nous ne sommes pas un département où nous sommes les plus en difficulté en terme de places d'examen. On en aurait plus, ce serait pas plus mal mais on fera avec ce que l'on a. Mais il faudra que chacun attende son tour." Un contexte qui pourrait obliger des élèves à prendre des cours supplémentaires pour ne pas perdre la main.