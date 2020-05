La relance éco : pour se relancer, les transporteurs routiers veulent du "made in France"

Francois Mercier, le secrétaire général du syndicat OTRE, organisation des transporteurs routiers européens était l'invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce mardi 26 mai. Ce secteur d'activité représente 30.000 salariés en Bourgogne Franche Comté. Il demande notamment au gouvernement des mesures au gouvernement pour aider sa filière.

Il faut empêcher les transporteurs étrangers low-cost de sévir sur nos routes

En particulier la suspension du cabotage : "C'est-à-dire empêcher les transporteurs étrangers low-cost de sévir sur nos routes". Sinon continue-t-il, cela pourrait mener des salariés au chômage. "Si le gouvernement ne nous entend pas la dessus, si les politiques ne nous soutiennent pas, s’il n’y a pas après une vraie volonté d’avoir un transport made in France comme on le souhaite pour l’agriculture et l’industrie, on risque d'avoir un certain nombre de défaillances d'entreprises et derrière ces défaillances entreprises ce sont des salariés au chômage", détaille François Mercier.

Timide reprise de l'activité

Une reprise commence toutefois à se faire sentir estime le secrétaire général du syndicat OTRE, mais dans certains secteurs en particulier. "C'est encore assez timide, mais sur le secteur de l'agroalimentaire et des travaux publics l'activité est plutôt bonne, par contre sur l'industrie, là c'est encore assez atone", explique-t-il. En revanche, il s'inquiète pour le transport voyageurs et touristes où "l'activité est à zéro".

Et l'impact du confinement sur le transport routier est d'ailleurs impressionnant, François Mercier affirme qu'en ce moment, moins de 20% des camions sont opérationnels dans le Nord Franche Comté, soit une vingtaine sur 110.

