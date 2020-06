La relance éco : pour ses dix ans, la télévision locale ViàMirabelle veut repartir de plus belle

Le confinement a frappé la chaîne mosellane de plein fouet. Comme de très nombreuses entreprises en France, la télévision locale ViàMirabelle (basée à Woippy avec une vingtaine de salariés) a enregistré d'importantes pertes financières mais n'a jamais cessé son travail d'information. Pour son dixième anniversaire, la chaîne n'a qu'une seule idée en tête : repartir de l'avant. Interview de son directeur général Jérôme Bergerot.

Quelles ont été les conséquences du confinement ?

"Pour être pragmatique, ce sont les répercussions économiques qui sont les plus difficiles. On a une grosse perte de chiffres d’affaires liées aux campagnes de publicités et à un certain nombre d'émissions pré-vendues. Mais on va s'en sortir et on va rebondir avec des idées et de la créativité pour passer cette période difficile et inédite.

Vous avez notamment perdu plusieurs annonceurs, vous pouvez nous expliquer pourquoi ?

"Quand on a plus d'activité, c'est difficile de communiquer. Quand vous avez des parcs de loisirs, des commerçants, des centres commerciaux, des restaurateurs et des concessionnaires fermés, on peut difficilement faire de la communication en leur demandant de faire des campagnes chez nous. Et puis, il y avait des émissions financées sur tel ou tel sujet mais on n'a pas pu les faire à cause du confinement. Notre grande difficulté a été commerciale.

"Il y a également eu une difficulté éditoriale. Comme France Bleu, cela a été compliqué de continuer à entretenir les relations avec le terrain et les habitants du département pour couvrir les sujets. Mais nous avons trouvé des solutions avec une rédaction qui a fait des sujets à partir de chez elle. Et nous avons organisé un journal confiné en fédérant nos moyens avec d'autres télévisions: Mosaïk Cristal à Bitche et Sarreguemines, TV8 Moselle-Est et ViàVosges. C'est ce qui a fait qu'on a continué de produire un journal d'informations tous les soirs avec un invité sur trente minutes. On s'en est bien sortis et là encore, il a fallu faire preuve d'inventivité et de créativité. Cela fait partie des bonnes choses à retenir."

Maintenant, quel est le plan pour rebondir ?

"Nous avons proposé aux petits commerçants et aux petits artisans des plans de communications avec des tarifs défiant toute concurrence pour montrer que nous étions à côté d'eux. Nous avons aussi lancé une émission économique de 52 minutes qui s'appelle Le monde d'après avec les acteurs du territoire sur la façon d'imaginer le monde de demain. Nous allons aussi valoriser le département de la Moselle pour découvrir ou redécouvrir des lieux emblématiques où un certain nombre de Mosellans pourront passer leurs vacances. Cette année, il sera difficile d'aller à l'étranger, loin de la Moselle, alors quand on a du patrimoine et de la nature près de chez soi, autant les valoriser, c'est comme ça qu'on va redémarrer."

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Lorraine.

