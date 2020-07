La relance éco : que prévoit le groupe Bourrelier pour remettre en scelle Mavic ?

En redressement judiciaire, l'entreprise Mavic roule désormais pour le groupe Bourelier. L'entreprise haut-savoyarde, spécialisée dans la fabrication de roues de vélo, a été reprise par l'ancien propriétaire de Bricorama. Cent cinq emplois sont sauvés (sur un peu plus de 210) et les sites d’Annecy (recherche et développement) et de Saint-Triviers dans l’Ain (production) sont maintenus. Entretien avec Jean-Michel Bourrelier, le directeur général du groupe.

France Bleu Pays de Savoie : Pourquoi avoir repris Mavic ?

Jean-Michel Bourrelier : Bourrelier groupe est une entreprise familiale, on est des entrepreneurs. Suite à la vente de Bricorama, on souhaitait réinvestir et il y avait différents secteurs où l'on avait des connaissances de marchés, un savoir-faire et la mobilité en faisait partie. Mon frère par exemple possède des boutiques de vélos à assistance électrique. Quand on a vu Mavic arriver au tribunal de Grenoble on a été comprendre pourquoi Mavic en était arrivé à cette situation et on s'est dit que c'était une opportunité de se relancer avec une entreprise à taille humaine, sans notion de temps.

Comment allez-vous remettre en scelle Mavic ?

Mavic aujourd'hui est rattaché à un groupe et n'a donc pas toute son autonomie. Dans l'immédiat Mavic doit devenir entièrement autonome au niveau financier, informatique, et même dans ses locaux puis retrouver le vrai leadership sur son savoir faire. Il faut également avoir une excellence opérationnelle et un service client qui redonne confiance aux utilisateurs. On renoue avec la performance et la croissance quand les consommateurs sont satisfaits de ce que vous faites. Il y aura forcément du développement autour de Mavic a regarder.

On connaissait le groupe Bourrelier dans le bricolage, le voilà maintenant dans le vélo. Est-ce un vrai changement de stratégie ?

Nous le voyons comme un investissement dans la mobilité. Aujourd'hui elle est en train de changer. On s'intéressait à toute mobilité verte, aussi bien sur la route que l'eau, et on s'est aperçu à la suite du Covid qu'il y a un vrai engouement autour du vélo. Le vélo électrique a refait prendre goût à ce moyen de mobilité. Il y a une vraie importance pour le futur, pour l'environnement et la mobilité verte y répond.

