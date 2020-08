La relance éco : premier bilan mitigé pour les commerces de Sète

Quel est l'impact de la crise sanitaire sur les commerces de la ville de Sète ? Sylvie Trenga, présidente de l'association Les Vitrines de Sète et patronne du restaurant le Monte Christo nous apporte quelques éléments de réponse.

Trois mois après le déconfinement, comment va le commerce à Sète?

On va dire que c'est comme la moyenne nationale, c'est un peu à deux vitesses. Il y a un peu de monde sur ce mois de juillet, le mois de juin a été quand même assez mou, même quasiment nul pour certains. C'est pas la grosse folie quoi.

Est-ce que des secteurs s'en sortent mieux que d'autres? Ou à l'inverse, des secteurs qui sont vraiment plombés par la crise sanitaire?

Oui, je pense que les métiers de bouche s'en sortent toujours mieux dans des cas comme ça par rapport aux commerces d'habillement, bijoux, souvenirs... etc. Les métiers de bouche, on arrive toujours à se stabiliser par rapport à la période touristique.

Et les touristes justement, peut être qu'ils ont changé de profil mais est-ce qu'ils sont au rendez-vous cette année?

Oui, il y a énormément de monde. Une clientèle essentiellement française, les étrangers, on ne les voit pas. On n'a pas d'Espagnols, on n'a pas d'Italiens, pas d'Allemands, pas d'Anglais contrairement à d'habitude. Donc, on a vraiment une clientèle française qui elle aussi est touchée par le Covid et les dépenses sont amoindries.

On sait tous que Sète est une des capitales des festivals de l'été, mais cette année, malheureusement, il y en a pas, ils ont été annulés. Est ce que ça se sent vraiment?

Oui, oui, ça se sent. Ça se sent parce qu'on a ce manque de clientèle de festivaliers justement, sans vous le cacher. C'est un manque à gagner.

Les croisières aussi sont supprimées, est-ce que là encore c'est un manque important?

Les croisières au niveau de la restauration, non, parce que les croisiéristes ne venaient pas au restaurant étant donné qu'ils ont tout à bord et que les bateaux sont vraiment très proches du centre ville. Après, au niveau de la consommation, oui. Dans les bars-brasseries bien entendu et dans les magasins d'habillement également qui eux souffrent le dimanche matin parce qu'il n'y a plus les croisiéristes.

Il y a une certitude autour de la Saint-Louis, autour de la forme qu'elle va prendre. Elle sera obligatoirement moins importante que les années précédentes mais est-ce que vous comptez, malgré tout, sur ce rendez vous?

Oui, quand même parce que c'est un rendez vous crucial pour la ville de Sète. C'est un gros gros gros weekend pour ne pas dire une grosses semaine.