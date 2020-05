La relance éco : près de Belfort, les Gîtes de France attentent toujours la reprise

Les Gîtes de France espèrent bénéficier des annonces d'Edouard Philippe la semaine dernière sur le tourisme : les Français pourront bien partir en vacances cet été, uniquement dans l'Hexagone. Mais pour l'instant, la tendance est plutôt aux annulations de séjours, qu'aux réservations.

"Pour l'instant les gens annulent, la carte est rouge, donc pour eux c'est une région où il ne faut pas venir et il y a la règle des 100 km qui pose problème", explique Estelle Di Marco, secrétaire des Gîtes de France dans le Territoire de Belfort, invitée de France Bleu Belfort Montbéliard ce lundi. "La tendance va peut-être changer en dernière minute, on va sûrement avoir des gens très proches de chez nous qui viendront car ils auront quand même envie de changer d'air, mais pour l'instant la carte est toujours rouge côté grand Est et clairement ça fait peur aux gens".

Des annulations jusqu'en juillet

"L'ambiance est particulière, il y a beaucoup d'annulations, normalement on est en plein dans notre début de saison avec les ponts du mois de mai", insiste Estelle Di Marco, elle-même propriétaire de trois gîtes dans le département. Pas de réservation chez elle pour l'instant, à l'exception pour le tourisme d'affaires : des salariés en déplacement professionnel et qui ont besoin de se loger.

Pour l'instant c'est très timide, mais on essaye de garder le moral

"Je n'ai aucun revenu depuis la mi-mars, sur Belfort, on a même dû rembourser une à une les réservations jusqu'à fin mai, et ce week-end j'ai encore eu une annulation pour le mois de juillet". "On essaye de positiver, il fait beau, la saison arrive, on sort du confinement... mais on sait que ça va être très compliqué, on ne rattrapera pas le retard de tout ce qu'on a perdu".

Des règles sanitaires très strictes

Contrairement aux hôteliers, la plupart des propriétaires de Gîtes de France sont indépendants et ne bénéficient pas des aides de l'Etat. La Fédération Nationale des Gîtes de France a envoyé un document de 14 pages recensant les règles sanitaires à mettre en place à l'arrivée et au départ de chaque hôte. Un véritable casse-tête. "C'est fastidieux, je dirais presque irréalisable, les préparatifs demandés entre chaque hôte", résume Estelle Di Marco.

"Habituellement, les gens arrivent le samedi, mais là on ne peut plus prendre les locations du samedi au samedi, il nous faut vraiment un temps entre chaque hôte pour pouvoir prendre d'énormes précautions : désinfection, lavage des draps à 60 degrés etc..." Les bibelots et autres objets de décoration qui font le charme des chambres d'hôte doivent également être enlevés.

