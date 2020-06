La relance éco : près de Granville, les jeans écolos Monsieur Falzar rebondissent après le confinement

Hervé Brossard fabrique des jeans éthiques et écolos près de Granville à Chanteloup. Après une période très calme pendant le confinement, ses pantelons made in France séduisent de nouveaux clients qui veulent changer de mode de consommation.

Trois questions à Hervé Brossard, fondateur de Monsieur Falzar à Chanteloup près de Granville, une entreprise qui produit des jeans made in France, écolos et éthiques.

Comment se passe la reprise ?

Malgré tout, pas si mal que ça. J'ai eu un peu peur parce que c'est vrai qu'à l'annonce du confinement, les ventes se sont arrêtées d'un seul coup, il y a une sorte de stupeur parmi les clients je pense. L'envie d'acheter autre chose que du jean était là, forcément. C'est reparti tranquillement au bout d'un mois et demi et quand on a commencé à parler de déconfinement, les gens ont commencé à s’intéresser beaucoup plus au made in France.

Les ventes ont recommencé vraiment au moment où on a annoncé le déconfinement et ça a été intéressant parce que j'ai fait plus de ventes qu'avant le confinement. Là, ça continue doucement donc c'est plutôt positif.

Certains veulent changer leurs habitudes de consommation après le confinement, c'est une opportunité ?

Oui, d'autant plus que j'ai été contacté par plusieurs boutiques qui sont en cours de création ou qui existent déjà et les gérants de ces boutiques ont réfléchi pendant le confinement et se sont dit : "on va essayer maintenant peut-être de vendre plus du produit local, du made in France plutôt que des produits importés que l'on vend actuellement, pour satisfaire la demande des clients." Donc c'est plutôt une bonne chose pour nous qui fabriquons en France.

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les défenseurs du consommer local ?

Peut-être, à confirmer. C'était déjà pas mal engagé depuis 5/6 ans, on commence vraiment à en parler et ça monte crescendo. Mais peut-être que ça va créer un déclic chez des consommateurs qui pour l'instant n'avait pas forcément la fibre locale, verte ou bio. J'espère que ça va durer, que ça ne va pas être comme les vœux de la nouvelle année où on est plein de bonnes intentions et ça s'estompe.

Retrouvez la chronique "La Relance éco dans la Manche" tous les matins, à 7h15, sur France Bleu Cotentin.