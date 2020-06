"La relance éco" : près de Rouen, une agence de communication se reconvertit dans les cloisons en plexiglas

"LM Communication, l'impression tous supports à votre image". C'est ainsi que les auditeurs de France Bleu Normandie connaissent l'agence de communication installée à Saint-Etienne-du-Rouvray près de Rouen, pour ses messages publicitaires diffusés avant chaque top horaire pendant plusieurs mois. Depuis la mi-mars, avec le confinement et l'annulation de toutes ses activités liées à l'événementiel, l'entreprise s'est reconvertie dans la fabrication de cloisons en plexiglas. Son dirigeant, Patrick Marais, était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi 3 juin 2020.

"Depuis 2 mois on fabriqué des plexiglas, des masques et écrans facials, des marquages au sol. On a eu beaucoup de commandes explique Patrick Marais. _ Tout ce qu'on fabrique pour le Covid va nous occuper encore 15 jours voire 1 mois. Par contre pour mon métier majeur lié à l'événementiel _je suis très inquiet car aucun événement n'est prévu jusqu'à la fin de l'année. La reprise ne se fera pas avant 2021.

