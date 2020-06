La relance éco : près de Saint-Lô, Dataouest se lance dans l'hébergement de sites web

Avec le boum du télétravail, les serveurs informatiques de Dataouest ont bien tourné ces dernières semaines. L'entreprise basée à Agneaux près de Saint-Lô stocke les données de nombreuses entreprises et profite du déconfinement pour lancer son service d'hébergement de sites internet.

Trois questions à Pascal Parfait, fondateur de Dataouest à Agneaux près de Saint-Lô, une entreprise qui stocke des données informatiques dans son datacenter et qui héberge désormais des sites internet.

Qu'est-ce que Hub 21, votre hébergeur de sites internet ?

C'est une plateforme de vente en ligne sur laquelle vous allez pouvoir très facilement venir acheter votre hébergement de site internet, voir construire vous même votre propre blog ou votre propre site vitrine.

L'objectif, c'est de s'adresser à une population qui n'est pas spécialiste de l'informatique, qui n'a pas forcément de connaissances en la matière pour faciliter au maximum la démarche.

On parle beaucoup de circuits courts en ce moment, l'avantage, c'est qu'on sait où sont stockées les données ?

Oui, contrairement à ce qu'on peut entendre, nous ne sommes pas dans le Cloud, dans le nuage. Nous exploitons un datacenter privé, qui est physique et qui est présent dans la région de Saint-Lô, à Agneaux.

La montée en puissance du télétravail dans les entreprises, est-ce que ça offre de belles perspectives pour Dataouest ?

Oui, on voit que ces sujets là sont tout à fait d'actualité, on en parle beaucoup, le télétravail est une des solutions qui a permis à bon nombre d'entreprises de poursuivre leur activité. Nos métiers ont été ultra sollicités sur ces phases de mise en place de télétravail et les entreprises qui avaient fait le choix d'externaliser leur informatique dans notre datacenter ont eu des démarches extrêmement facilitées.

Retrouvez la chronique "La Relance éco dans la Manche" tous les matins, à 7h15, sur France Bleu Cotentin.