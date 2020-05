La relance éco :: Près de Tarbes, Ségneré se diversifie autour des distributeurs de gel hydroalcoolique

Alors que le secteur de l’aéronautique est en crise, l’entreprise Ségneré, installée entre Tarbes et Lourdes, lance une première diversification : un distributeur automatique de gel hydroalcoolique.

Dans les locaux de l’entreprise Ségneré, l’un des fleurons de l’industrie aéronautique des Hautes-Pyrénées, dirigeant et employés n’ont pas attendu le déconfinement pour préparer l’avenir de l’entreprise. Ce sous-traitant d’Airbus a imaginé un distributeur automatique de gel hydroalcoolique, entièrement conçu en Bigorre.

Une nécessité pour favoriser les gestes barrières dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, une nécessité aussi pour faire face à la crise que traverse le secteur aéronautique mondial. Pour l’entreprise Ségneré, c’est 50% du chiffre d’affaires en moins. « J’ai décidé de donner carte blanche à trois ingénieurs de moins de 25 ans de l’entreprise », explique Jean-Michel Ségneré, le PDG de l’entreprise.

Rapidement, l’idée d’un tel distributeur naît. Et les compétences techniques pour le concevoir et le produire sont déjà dans la société. Le pas est franchi, le Div-Oc’ est né. Un nom qui symbolise cette nouvelle activité née en pleine épidémie : il signifie « Covid » à l’envers, mais aussi la Diversification en Occitanie que veut développer l’entreprise familiale bigourdane.

« D’une pression du pied, l’appareil vous délivre dans la main la dose nécessaire de gel. Nous souhaitons en produire 700 exemplaires par semaine », indique Jean-Michel Ségneré. Un distributeur qui sera autant utile pour les collectivités, les commerces, les établissements scolaires, les associations et les futurs évènements qui finiront par refleurir dans notre agenda.

Et une façon optimiste d’aborder l’avenir à court et moyen terme pour l’entreprise Ségneré, tout en espérant une reprise du secteur aéronautique, vital pour bon nombre d’entreprises de Béarn et de Bigorre.

