La relance éco : Qooqoo, une start-up créée par deux Yussois pour un menu du jour près de chez vous

Deux entrepreneurs originaires de Yutz ont créé leur entreprise en plein confinement. La start-up Qooqoo est née il y a deux mois au Luxembourg et son principe est simple : vous aider à trouver votre repas non loin de chez vous. Ainsi, le site propose aux restaurateurs du Grand Duché et de Moselle d'afficher leurs menus du jour sur Internet.

Cela tombe bien : les règles sanitaires sont strictes et les menus en papier ne peuvent plus être utilisés. En deux mois, une trentaine de commerçants ont accepté de se lancer dans l'aventure. La société enregistre sur son site web entre 200 et 300 visites par jour. Jérémy Lefevre est le directeur technique de Qooqoo. Il est également l'un de ses fondateurs.

Vous avez créé votre entreprise en plein confinement, comment est-ce possible ?

On a eu l'idée déjà bien avant mais on n'a pas eu de chance. Le confinement a fait que tout le monde a été pris de court mais on a bien été obligé de lancer quand même notre produit car il était déjà développé. Cela nous a appris à nous réadapter à ces nouvelles conditions.

Quel est le principe de votre start-up ?

C'est de trouver facilement des menus du jour autour de soi. Je suis à un endroit donné, je recherche sur un site internet ou une application tous les restaurants qui proposent des menus du jour dans un périmètre très restreint pour pouvoir y aller à pied. Si c'est plus loin, on vous dit comment y aller en voiture.

Cette idée est totalement d'actualité aux vues des règles sanitaires imposées aux restaurateurs en ce moment, notamment la fin du menu en papier.

On s'est adapté et on a mis cette solution à disposition des restaurateurs. On est allé les voir et ils nous ont qu'ils voulaient tel ou tel format. Il fallait quelque chose de très simple pour eux et quand même acceptable à regarder pour les clients.

Entre 200 et 300 vues par jour, déjà 3.000 références et 30 restaurants partenaires : c'est un bon démarrage. Est-ce que vous êtes confiants pour la suite ?

Oui, nous sommes confiants parce qu'il y a une vraie demande. Avec ce confinement, on n'a jamais eu autant besoin du digital. On répond vraiment à un problème, les gens sortent moins et ont de plus en plus tendance à aller voir sur Internet ce que les restaurateurs proposent. A la base, Qooqoo n'était pas vraiment destinée à ça, mais au final, le digital devient une nécessité. Cela répond clairement au problème de l'après-covid.

Notez que l’offre de publication des menus du jour destinée aux restaurateurs est payante au bout de six mois.

