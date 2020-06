La Relance Eco : Quand l’hôtellerie de luxe plaide pour un reset de l’économie de la Corse

Avec ses 25 % de parts de marchés dans l’industrie touristique, l’hôtellerie dite « haut de gamme » va souffrir de la crise économique liée au Covid-19. Comment se relancer ? Comment attirer une clientèle exigeante et draguée par de nombreuses autres destinations ? Et si l’avenir du tourisme en Corse passait par un ‘’reset’’ général de l’économie de l’île. Jean-Pierre Pinelli, le patron de l’hôtel La Villa, à Calvi, le pense ….

« C’est très calme. On a peu de réservation, des annulations. Les clients attendent ». Jean-Pierre Pinelli philosophe sur une activité qu’il connait sur le bout des doigts, l’industrie du luxe. En 1992, il ouvre sur les hauteurs de Calvi son hôtel 5 étoiles. « On me disait, tu es fou ! il n’y a pas de marché chez nous pour ce type d’hôtel » 25 ans plus tard, son hôtel a traversé les crises économiques, les grèves dans les transports, la concurrence des destinations exotiques et moins couteuses.

Jean-Pierre Pinelli Copier

Le Covid-19 ? « Peut-être l’occasion de réfléchir à une nouvelle politique pour la Corse, pour que notre île ne dépende plus autant d’une seule activité mais qu’elle tire profit de toutes les richesses que la nature nous a donné ».

Jean-Pierre Pinelli Copier

Aujourd’hui, son regard sur la relance économique de son établissement se veut plus large. Le regard de Jean-Pierre Pinelli dépasse la baie de Calvi, la Balagne. Le tourisme, en Corse, comme la Corse, doit se réinventer.