La relance éco : Quézalim, une start-up qui veut mettre en avant les pépites locales du Limousin

Des producteurs locaux, des artisans, des créateurs de cosmétiques végétaux... L'offre sera variée sur le site de Quézalim. Après deux ans de réflexion et de conception, la plateforme numérique sera lancée en septembre prochain.

Un "Amazon" local avec l'éthique et la transparence en plus

Quézalim reprend en quelque sorte le concept d'Amazon. Dans le sens où cette plateforme numérique regroupera des entreprises et des artisans locaux. "Par contre, nous, on a une charte bien précise avec des valeurs de transparence, de solidarité et de qualité" précise Frédéric Gascougnolles, le créateur de Quézalim. Avec deux autres comparses, Frédéric Gascougnolles a imaginé une plateforme numérique capable de réunir les savoirs-faire, parfois insoupçonnés, du Limousin. "On souhaite faire découvrir aux habitants du Limousin des choses innovantes, par exemple des savons et des cosmétiques 100% locaux".

Il faut le voir comme une place de marché numérique et locale

Via ce site internet, il sera évidemment possible de consommer directement. "Il faut le voir comme une place de marché numérique et locale, où on peut commander des produits locaux etc" indique l'entrepreneur. Quézalim a aussi vocation à tout simplement mettre en valeur les acteurs économiques locaux. "Par exemple, si vous cherchez un restaurant, nous, on pourra vous conseiller des adresses qualitatives et locales".

L'équipe de Quézalim compte par ailleurs organiser des événements ponctuels (marchés, conférences) afin que les consommateurs rencontrent directement les artisans, producteurs etc. Leur site internet sera lancé en septembre prochain.