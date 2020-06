La relance éco : un prix pour la société montpelliéraine Gouiran

C'est une bonne nouvelle qui est arrivée en plein confinement, la société montpelliéraine Gouiran, spécialisée dans la vente de produits de coiffure et de cosmétiques a reçu le prix du meilleur site de vente en ligne "catégorie généraliste de beauté" par le magazine Capital et l’institut Statista

Pour la deuxième année consécutive, la société montpelliéraine Gouiran, le grossiste en produits pour coiffure et en cosmétiques a décroché le prix du meilleur site de vente en ligne dans la catégorie "généraliste Beauté" par le magazine Capital et l'institut Statista : une récompense arrivée en plein confinement

la Société Gouiran comme toutes les entreprises de vente directe a été fortement impactée par la crise du coronavirus et surtout par le confinement, "on a fermé nos 22 boutiques, mis une partie des 150 employés au chômage technique, plus de chiffres d'affaire" explique Didier Gouiran, le patron du groupe Gouiran, d'autant qu'une grosse partie de la clientèle sont des salons de coiffure professionnels qui ont fermé pendant deux mois.

A la sortie du confinement, le grossiste montpelliérain a dû faire face à des commandes nouvelles et inhabituelles " les salons de coiffure avaient besoin de produits jetables, de capes de serviettes de lingettes, on a eu des commandes de toute la France, témoigne Didier Gouiran, le plus compliqué a été de trouver des fournisseurs."

Aujourd'hui Le groupe Gouiran a rouvert ses boutiques, et retrouvé ses clients "on ne les a jamais vraiment perdus, renchérit Didier Gouiran, notre force et ce qui fait la différence avec les grands groupes concurrents c'est justement notre proximité avec nos clients." Gouiran est une société familiale à la base née en 1964 ,"mes parents ont racheté dans le centre de Montpellier une petite boutique qui faisait salon de coiffure et parfumerie."

Gouiran a choisi de se développer en misant sur les ventes en ligne, qui représentent " la 2 ème boutique" du groupe qui propose des produits de grande marques et sa propre gamme. Ce développement sera-t-il freiné par les conséquences de la crise. "L'état nous a soutenu en nous accordant des prêts, souligne Didier Gouiran, mais ces prêts sont de fait une épée de Damoclès, car il va bien falloir les rembourser."