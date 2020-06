La relance Eco : Relancer l'Edition en Corse grâce à Internet

Le monde de l’Édition a été sinistré durant le confinement. Les éditeurs ont mis leurs imprimantes au point mort et peinent à relancer la machine. A Ajaccio, les éditions Albiana créées il y a 40 ans ont mis 4 des 6 employés au chômage et cherchent le moyen d'éviter le naufrage grâce à Internet.

Un secteur sinistré

En France le secteur de l'édition a été directement impacté par le confinement, comme le cinema, le theatre ou la musique. Pas d'édition, du moins sous le format classique "Papier", certains éditeurs ont divisé par 2 voire par 4 leurs publications, pour se tourner vers internet, seul moyen de manifester sa présence, de garder le contact avec la clientèle, pourtant plus disponible que d'habitude durant cette période.

L'avenir avec Internet

Publiant une trentaine d'ouvrages papier par an, à Ajaccio, les éditions Albiana ont elles aussi investi les réseaux sociaux et Internet pour éviter un naufrage. Une plate forme baptisée Decameron a été créée, un lieux d'échange, de création littéraire en libre accès dont la synthèse sera publiée tous les mois sur internet et tous les ans en format papier.

Le livre dans la société : un choix politique

Au delà, bien qu'il soit encore difficile de parler de perspective, le créateur des éditions Albiana souhaite une réflexion plus globale sur la place du livre son importance dans la société, peut-être un outil de formation qui pourrait être complémentaire à notre éducation et notre culture, complémentaire avec internet, plus adapté à notre information. Choix politique , selon Guy Firoloni qui tend ainsi la perche aux élus, mais aussi à tous les acteurs de ce secteur en quête de solution.

https://www.albiana.fr/blog/le-projet-decameron2020