La relance éco: rentrée sur les chapeaux de roues pour les entreprises de soutien scolaire en Loire-Atlantique

Le printemps a été compliqué pour les entreprises privées qui donnent des cours de soutien scolaire, confinement et annulation des épreuves du bac ont fait chuter l’activité. Mais l’été leur a redonné le sourire, en effet, beaucoup de parents ont fait appel, en juillet et août, aux services de ces organismes pour que leurs enfants terminent le programme « Par rapport à l’été dernier, en terme d’acquisition client, on est à plus 15 % » souligne Manon Delaye, responsable de l’agence Anacours à Nantes « Les parents nous ont beaucoup sollicité cet été pour consolider le programme de cette année particulière » Et septembre qui est traditionnellement la plus grosse période de l’année pour ces entreprises s’annonce déjà très bon « Je constate une vraie volonté des parents d’aider leurs enfants après la période qu’on a vécue. Depuis le 15 août on est sur une bonne dynamique » déclare Magalie Tacchi franchisée Cours Ado à Nantes.

Été indien

Une dynamique qui pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines, c’est effectivement à la rentrée que se fera sentir les effets du confinement sur les élèves les plus fragiles « Beaucoup de parents vont s’apercevoir que des notions ne sont pas totalement acquises » poursuit Manon Delaye. Et chez Anacours on prépare déjà ce surcroît d’activité « On accélère le recrutement d’enseignants et de professeurs pour être sûr de pouvoir répondre aux familles dans les prochains mois » Tous les voyants sont donc au vert pour ces entreprises privées qui dispensent des cours particuliers, ce qui n’est finalement pas si étonnant, puisque la France est parmi les plus grands adeptes du soutien scolaire privé en Europe.

La relance éco : le soutien scolaire Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?