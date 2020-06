La relance éco : réouverture de la grande plage de Paladru le 13 juin

À cause d'un été particulièrement sec, le niveau du lac de Paladru a baissé d'1m70

France Bleu Isère : L'accès à la plage publique du lac de Paladru sera possible cet été (dès le 13 juin), mais avec des consignes strictes. D'abord j'imagine que c'est un soulagement pour ceux et celle qui y travaillent?

Jean-Paul Bret : Tout à fait puisque notre secteur du lac de Paladru compte beaucoup pour l'économie touristique et la réouverture générale de tout les hôtels, restaurants, cafés et plages, ainsi que l'accès au plaisir de l'eau, bien évidemment pour nous c'est une très très bonne nouvelle!

La grande plage de Paladru sera donc accessible sur réservation avec des horaires limités; pouvez-vous nous expliquer la nouvelle règle ?

Bien sûr le but c'est de respecter la distanciation physique entre les personnes. Soit on laisse entrer tout le monde avec le risque que la plage soit saturée , ce qui voudrait dire qu'on devrait refuser l'entrée à des personnes. La commune Village du Lac de Paladru a préféré instaurer un système de réservation : 400 personnes pourront réserver le matin, et 400 l'après-midi. Donc ce sera des réservations sur la demi-journée.

Auprès de qui faudra-t-il s'inscrire ?

Auprès du gestionnaire donc de la commune. Pour avoir tous les renseignements il faudra s'adresser à l'Office de tourisme du Pays Voironnais, ou ceux de Charavines ou de Voiron. Il y a plusieurs plages privées, plusieurs plages publiques, malheureusement chaque plage va avoir ses règles... Si on veut que le visiteur s'y retrouve, il faut absolument qu'on puisse centraliser l'ensemble des éléments à l'Office de Tourisme.

La baignade sera telle possible cet été à Paladru ?

Oui il n'y aura pas de restriction sur les plages surveillées ; elle n'est pas permise en principe hors de ces secteurs surveillés. La règle sera donc la même que les années précédentes pour la baignade.

Pour résumer il faudra anticiper sa venue...

Et une fois sur la plage bien respecter la distanciation physique et accepter cette discipline... parce que si ça se passe mal, les maires pourraient solliciter le Préfet pour fermer telle ou telle plage. Évidemment il ne faudrait pas en arriver là.

