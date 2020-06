La relance éco : réouverture du Château de Septème ce samedi

France Bleu Isère : Ça y est la réouverture est toute proche !

Benoît Deron : Oui nous allons rouvrir le week-end prochain et nous sommes très impatient de retrouver no s visiteurs.

Avec quelles mesures sanitaires?

On va avoir des mesures sanitaires comme tous les établissements recevant du public et on s'y conforme. Le circuit de visite est repensé pour gérer les entrées et les sorties et éviter les regroupements. On a pensé aussi à créer une salle d'hygiène où on va pouvoir se laver les mains ou ajuster son masque et on y a mis tout un matériel qu'on a trouvé autour du thème de l'hygiène dans le château comme une machine à laver du XIXe siècle, des drapes, un réfrigérateur de 1920 comme dans (la série) Downtown Abbey. Et puis la billetterie a été repensée pour protéger à la fois les visiteurs mais aussi notre personnel avec notamment la vitre qu'on maintenant dans tous les commerces.

Un château c'est beau mais ça coûte très cher à entretenir. Que représente les visites et qu'avez-vous perdu pendant le confinement ?

Vous avez raison un château ça coûte cher, c'est beau mais c'est parce que toutes les générations y ont mis chez nous entre 70.000 et 100.000 euros par an. Les trésoreries des monuments historiques sont en général à zéro quand on reprend la saison parce qu'on a fait des travaux l'hiver et les subventions arrivent et il y a toujours un décalage de trésorerie et on est en plein dedans. Je vous avoue que la trésorerie ne va pas fort... On a perdu aussi toutes les visites de Pâques, tous les scolaires qu'on attendait en mai juin, on était bookés et ça n'a pas lieu. Et on espère que les week-ends de juin et les vacances et toutes les vacances scolaires de juillet-août vont nous permettre de nous refaire un peu. En tout cas ce qu'on a prévu c'est de décaler les travaux ; on avait des travaux qui devait débuter cette année en 2020, on les remet à 2021 parce que les architectes sont beaucoup moins disponibles, eux aussi sortent de confinement et doivent reprendre tous leurs chantiers et décalent les calendriers donc ça nous pose quelques petits problèmes. On faisait 15.000 visiteurs par an on espère quand même refaire notre année.

Quelle part représente la billetterie dans votre budget ?

C'est la part la plus importante, Septème est un monument historique qui est vraiment intéressant. On a bien sûr des réceptions, mais de manière moins importante que les visites.

Vous croyez à la reprise maintenant que vous pouvez rouvrir ?

Moi j'y crois parce qu'on a beaucoup travaillé pendant la période de confinement pour que Septème soit beau : on a fait la chasse à tous les parasites, le lierre sur les remparts, les acacias qui arrivent de partout, le chiendent dans le jardin à la Française. On a aussi profiter de ce confinement pour des nouveaux aménagement, créer notre chaîne YouTube où on explique l'histoire du château et moi j'y crois parce qu'il ne faut pas baisser les bras. On a un patrimoine culturel très remarquable et je pense qu'en Nord-Isère mais aussi les personnes à Lyon et Grenoble ont peut-être envie de visiter le patrimoine près de chez eux, et on met fortement en avant nos paons. On a depuis un siècle des paons dans le parc du château : le parc est immense, très majestueux, il est très bien entretenu et on espère que toute l'animation qu'on va faire au mois de juin sur les paons vont nous permettre d'accueillir nos visiteurs pour notre monument historique et pour nos petits animaux. Je n'ai qu'une crainte c'est le second rebond... mais j'y crois

