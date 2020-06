La Relance Eco: reprise d'activité effrénée pour Samuel Broquères courtier en travaux dans les Landes

Les activités de courtage en travaux entre Dax et Mont de Marsan de Samuel Broquères vont bon train. Les chantiers s’enchaînent et se bousculent, une reprise sur les chapeaux de roues pour notre entrepreneur.

Samuel Broquères est courtier en travaux. Il a lancé son activité de courtage au début de l'année. La crise sanitaire l'a forcé à suspendre une partie de son activité pour finalement reprendre de manière effrénée dès la fin du confinement. Aujourd'hui tous ses chantiers entre Dax et Mont de Marsan reprennent et se bousculent. Il faut satisfaire tous les clients en attente de terminer leurs travaux et les clients dont les chantiers étaient normalement programmés. Notre entrepreneur ne compte pas ses heures et court partout.

Faire appel à un courtier en travaux, une solution pratique

Samuel Broquères courtier en travaux est un intermédiaire entre vous et vos artisans pour tous vos projets en neuf et en rénovation. Il mobilise les entreprises qui vont intervenir chez vous, réalise vos devis, vous conseille et supervise vos chantiers. C'est votre interlocuteur principal. Samuel est aussi agent mandataire immobilier pour vos projets d'achat, il est également spécialisé dans l'éco-habitat.

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Gascogne.