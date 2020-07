La relance éco : reprise des croisières pour la compagnie Ponant, un "très fort engouement"

Paralysée par la crise du cornavirus pendant quatre mois, la compagnie marseillaise de croisières a remis en service cinq de ses bateaux et impose un protocole sanitaire très strict.

Dans le monde, elle est l’une des premières de son secteur à reprendre son activité : la compagnie marseillaise de croisières Ponant. Après quatre mois d’inactivité à cause de la pandémie de Covid-19, la flotte a remis en service cinq de ses bateaux.

Pour cette reprise, Hervé Bellaïche l’assure : "Il y a eu un engouement très très fort au niveau des réservations. Pour autant, ajoute le directeur général adjoint de la compagnie marseillaise, les navires ne sont pas pleins. Nous n’avons pas eu le temps de commercialiser nos offres comme cela est le cas habituellement".

Un protocole sanitaire strict

Et justement, pour faire face au coronavirus, la compagnie a mis en place un protocole sanitaire très strict. D’abord, à l’embarquement, "tous les équipages et tous les clients sont testés, détaille Hervé Bellaïche. Et les bagages sont désinfectés".

Ensuite, à bord de ses navires, la compagnie met à la disposition de ses passagers des thermomètres, afin qu’ils contrôlent régulièrement leur température. Par ailleurs, des tests quotidiens sont réalisés pour vérifier que le virus ne s’est pas infiltrer sur un bateau.

Et si, malgré toutes ces précautions, un voyageur présentait des symptômes de La Covid-19, il serait "dépisté en 20 minutes pour être débarqué en cas de test positif", assure le directeur général adjoint de la compagnie marseillaises Ponant.

Destination Europe

Concernant les destinations, la compagnie Ponant propose principalement des voyages en Europe et autour de l’Hexagone. "C’était une demande de la part de nos clients et des agences de voyage", indique Hervé Bellaïche.