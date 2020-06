Comme chaque jour, France Bleu Lorraine s'intéresse à la relance en Moselle. Aujourd'hui, nous vous donnons des nouvelles d’Emmaüs à Forbach. Après deux mois d'arrêt, l'association reprend ses activités. Bénévoles, clients et visiteurs sont de retour. Un vrai soulagement.

La relance éco : reprise et soulagement pour Emmaüs à Forbach

Les dépôts et les magasins d'Emmaüs à Forbach sont restés fermés pendant les deux mois de confinement. Cela fait maintenant trois semaines qu'ils ont rouvert. Bonne nouvelle : la solidarité est de retour. Les rentrées financières également. Il était temps car l'association qui vient en aide à 400 personnes doit faire face à d'importantes pertes financières.

200.000 euros de manque à gagner

"On peut estimer qu'on a perdu 200.000€ et c'est énorme, déplore Gaston Weber, le président. Nous ne vivons que des dons, ce que les gens nous donnent et qui est ensuite revendu dans les salles de vente. Comme elles étaient fermées, il n'y a eu aucune rentrée d'argent."

C'est pourquoi, fin avril, un appel aux dons a été lancé dans tout le pays, une première dans l'histoire d’Emmaüs. "Au niveau national, c'était vraiment une réussite, mais nous à Forbach, nous n'avons rien demandé à Emmaüs France, vu qu'il y a deux ans nous avions reçu un gros héritage. En revanche, on a fait la demande pour ces fameux prêts garantis par l'Etat".

Résultat : l'association forbachoise a décroché un prêt à hauteur de 200.000 euros. Un levier financier nécessaire pour garder la tête hors de l'eau et venir en aide aux familles dans le besoin, toujours plus nombreuses. "A Forbach, nous sommes arrivés à un point de saturation. Il y a beaucoup de refus de gens qui voudraient venir chez nous parce qu'on n'a pas la possibilité de les accueillir," regrette Gaston Weber.

Les visiteurs reviennent en nombre

Heureusement, le président peut de nouveau compter sur la solidarité des habitants du territoire. Depuis la réouverture, les dépôts et les salles de vente ne désemplissent pas. "Ça n'arrête pas, déclare-t-il. Le lieu de dépôt est plein presque tous les jours. Il faut parfois le débarrasser deux fois par jour !"

Dès le premier jour, Gaston Weber a eu la bonne surprise de revoir beaucoup de monde. "Un afflux presque normal," reconnaît-il. Pour autant, les activités ne reprennent pas leur cours comme avant. "Ce qui n'existe plus, c'est le café-gâteau, les gens qui s'assoient avec les compagnons. Avec l'épidémie, cela ne peut plus se faire, bien sûr. Mais on a hâte que cette convivialité revienne."

Désormais les règles sanitaires sont strictes : gel hydro-alcoolique à l'entrée, masques obligatoires, sanitaires désinfectés et fléchage au sol. Tout est fait pour rassurer les visiteurs et les 70 compagnons d'Emmaüs à Forbach.

Retrouvez la chronique "La relance éco" tous les jours sur France Bleu Lorraine Nord.

France Bleu est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?