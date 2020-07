La compagnie Corsica Ferries a repris depuis le 1er juillet les rotations entre le port de Nice et la Corse. Une reprise adaptée à la pandémie de Covid-19.

La relance éco : Reprise progressive des traversées en ferry entre Nice et la Corse

Cet été Corsica Ferries assure au moins une rotation par jour entre Nice et la Corse.

Arrêtées depuis mars suite à la pandémie de Covid-19, les traversées en ferry entre le port de Nice et la Corse ont repris le 1er juillet. Pour l'instant, seulement quelques rotations ont eu lieu explique le président de Corsica Ferries, Pierre Mattei. Pour cette reprise, seulement un tiers des rotations entre la Côte d'Azur et l'Ile de Beauté sont assurées avec deux fois moins de passagers. Suite à la crise sanitaire, la demande et l'offre est moins importante que les étés précédents. La compagnie maritime s'est adaptée.

De nouvelles mesures sanitaires

Le président de Corsica Ferries explique que les escales sont aujourd'hui plus longues pour permettre une désinfection des bateaux après chaque traversée. A bord, le personnel porte aussi un masque. Pour cet été, Pierre Mattei annonce un tiers de passagers en moins. Il espère pouvoir redémarrer plus fort par la suite mais il s'attend à faire une saison moins importante que les étés précédents.

Certains commerçants du port comptent sur le retour des passagers

Sur le port de Nice, certains commerçants et restaurateurs attendaient avec impatience la reprise des liaisons avec la Corse. Mais pour l'instant, tout reprend doucement regrette France gérante d'un snack. Elle a vu son chiffre d'affaire baisser de 50% en juin suite à l'absence des ferry. La restauratrice espère que les passagers des navires seront là à partir du 14 juillet. Pour le moment, elle n'a donc pas pu embaucher cet été. France travaille seule et redoute le mois de septembre.