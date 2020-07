La relance éco : reprise timide dans les campings de Provence Alpes Côte d'Azur

Michel Nore, président de l'Hôtellerie de plein air en PACA retrouve un peu le sourire. Il a "bon espoir" que les campings de notre région attirent d'avantage de vacanciers pour le mois d'août mais pour l'instant "on a un manque de clientèle d'environ 30 % pour la première quinzaine de juillet. On espère que la deuxième quinzaine sera meilleure. Pour le mois d'août, on est à 50 % de réservations au lieu de 80 % à 90 % les autres étés."

Michel Nore est également gérant du camping Les Cigales au Muy, dans l'arrière-pays varois.

Beaucoup de réservations se font à la dernière seconde : des clients nous appellent le matin à 8 heures pour venir au camping l'après-midi !

Ces adeptes du tout dernier moment sont surtout des habitants de la région PACA. "Ils ne peuvent pas réserver plus tôt parce qu'ils ont dû patienter pour avoir leurs dates de vacances, ou parce que tel jour, ils sont rassurés par les informations sur l'évolution de l'épidémie."

Et les étrangers ? "Ils sont très peu nombreux et pour ceux qui viennent, l'ouverture des frontières le 15 juin ont retardé les réservations."

Michel Nore assure que le protocole sanitaire n'est "pas contraignant", les piscines des campings sont ouvertes et les clubs pour enfants aussi !