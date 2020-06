La "relance éco" : reprise très progressive pour le tourisme en Mayenne

Réservations au camping, classes vertes et camps de vacances... les annulations vont jusqu'à septembre à la base de loisirs de la Rincerie, dans le sud de la Mayenne. Pourtant, les activités sont de nouveau possibles mais la reprise économique est très timide. "En semaine, c'est très très calme," déplore le directeur, Lionel Perino, "on n'a quasiment pas d'activité".

Avec le confinement, la base a dû cesser toutes ses activités mais les dépenses n'ont pas disparu pour autant. Il a fallu entretenir le site et mettre en place des protocoles pour anticiper la réouverture. Les toilettes publiques ont été adaptées pour remplacer les sèche-mains électriques par ces distributeurs papier. Des investissements supplémentaires qui ont un coût alors que les rentrées d'argent ont été interrompues. "Pour nous, cela va être impossible de rattraper financièrement cette perte," déclare Lionel Perino.

Protocole de circulation entre les canoës pour respecter la distanciation physique. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Une perspective de reprise : les vacances d'été

Avec le déconfinement, les réservations repartent doucement. Lionel Perino est optimiste pour cet été : "On se dit qu'il y a de très grandes chances pour que les vacances soient plus locales." La base a mis en place une circulation spécifique afin de respecter la distanciation physique et espère que les touristes seront au rendez-vous. Les premiers visiteurs semblent rassurés par ces nouvelles mesures. "J'avais quelques crainte au niveau des sanitaires," explique Laurence Lizé, venue avec une amie est leurs enfants, "c'est très propre, il y a tout ce qu'il faut pour se laver les mains." Le directeur de la base de loisir l'affirme : "On est prêt à accueillir les gens !"