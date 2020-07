La relance éco : retour aux pantalons pour le couturier de Nancy Davy Dao

Le couturier Nancéien a fabriqué 850 000 masques en tissu distribués aux habitants de Meurthe-et-Moselle. Retour sur une aventure hors norme pour Davy Dao qui privilégie le local et retrouve la conception de vestes et pantalons avec des embauches et un nouvel atelier.

Le défi était de taille : deux mois pour fabriquer 850 masques en tissus et les premières semaines ont été compliquées. Le couturier de Nancy Davy Dao avoue que les débuts ont été éprouvants avec des journées de 13 heures par jour sur les machines à tenter de trouver des solutions avec 95 personnes en insertion professionnelle.

Au final, le pari est réussi, deux personnes ont été embauchées et l’artisan va doubler ses effectifs et déménager dans un atelier plus grand à Maxéville* en banlieue de Nancy. Davy Dao revient sur ce pari initié par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et évoque la suite de l'aventure.

Fabriquer des masques localement avec des personnes en insertion et dans un temps contraint : ce n'est pas forcément évident ?

Oui, et on a fait des petites nuits au début mais on sort plutôt grandi et pour mes équipes, je pense que c’est la même chose : c'était éprouvant, mais à la fois on éprouve une grande fierté à l'avoir fait, et il y a ce côté utilité publique. Ça nous a fait beaucoup de bien cette humanité pendant la période du Covid et on a eu un pincement au cœur quand ça s’est arrêté.

Aujourd’hui : contrat rempli avec 850 000 masques produits en deux mois, c’est un retour aux vêtements classiques ?

Oui, on va reprendre l'activité, renforcer les équipes et on a trouvé un nouveau local. J'ai pu croiser quelques uns de nos clients en boutique et ils ont beaucoup de paroles élogieuses à notre égard et surtout pour notre initiative.

Le secret : du beau pour que nos clients se fassent plaisir de manière responsable et durable avec de la qualité.

Que vont devenir les automates de couture utilisés du 3 mai au 10 Juillet pour votre usine éphémère ?

Le postulat de base, c'était investir dans des machines qui pourraient nous servir pour la suite. Maintenant, on est en train de reprogrammer, pour être un peu technique, ces machines là pour nous aider à fabriquer nos produits, notamment des vestes des jeans et autres.

Une expérience unique et l’occasion d’investir et de se faire connaître ?

Bien sûr, ça nous donne un élan supplémentaire mais même si on a fait 850.000 masques, il faut garder les pieds sur terre et avancer comme en bon père de famille. Avec cette crise économique, il faut prévoir la suite et prévoir ce qui, parfois est non prévisible.

La gamme Davy Dao va s’agrandir ?

Oui, ça va être une gamme de basiques disponibles tout le temps en stock chez nous, que ce soit du tee-shirt jusqu'au pantalon. On va également pousser beaucoup la mode féminine parce que, historiquement, on était une marque d'hommes. La femme est l’avenir de l’homme et on faisait déjà 30% de modèles féminins mais on va continuer.

Le confinement a eu un effet sur l’attrait du made in Lorraine ?

La croissance de notre chiffre d’affaire est de 30% par an depuis trois ans. Même si on est dans un marché de niche, on ressent qu’il y a un besoin de se recentrer sur des choses qui sont essentielles. Les circuits courts, sont hyper importants et il y a une vraie prise de conscience. On voit que sur notre site internet, les chiffres grimpent et pas uniquement des habitants du Grand Est. C'est intéressant pour ce que l’on porte : la fabrication locale et durable.

Une boutique à Nancy et un atelier à Maxéville. © Radio France - Thierry Colin

C’est quoi votre secret ?

Surtout faire du beau, faire de la mode pour que nos clients se fassent plaisir de manière responsable et durable avec de la qualité. On a des standards de qualité qui sont différents des grosses chaînes et c'est en ça où nos clients nous font confiance et ont envie d'investir dans nos entreprises.

*Davy Dao conserve sa boutique au centre-ville de Nancy, rue des Ponts, à deux pas de la place Stanislas, mais ouvre un atelier sur 400 mètres carrés à Maxéville qui devrait employer à la rentrée neuf personnes et trois apprentis. Deux personnes en insertion lors de la fabrication de masques ont été embauchées par le couturier nancéien.

