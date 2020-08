La relance éco : Royatonic ne connaît pas la crise

Le centre thermoludique de Royat a rouvert ses portes le 6 juillet. Malgré les règles sanitaires en vigueur et la fermeture temporaire du hammam, Royatonic affiche complet tous les jours.

La file d'attente se remplie devant Royatonic. Covid-19 oblige, le centre thermoludique de Royat ne doit accueillir que quelques groupes de personnes, au compte-goutte. Beaucoup de touristes sont présents. Parmi eux, Isabelle, venue d'Alsace avec sa famille. "Notre garçon étudiait cette année les volcans d'Auvergne à l'école. Comme les frontières sont fermées à l'heure actuelle, on s'est dit que c'était l'occasion de se rendre en Auvergne."

Pascal, lui, sort tout juste des bains. Originaire des Yvelines, il venait pour la première fois à Royatonic. La crise sanitaire ne l'a pas arrêté. "Il faut faire attention. Après effectivement on peut se poser la question par rapport aux bains, mais si on est bien nettoyé avant, normalement il n'y a pas de souci. Ça permet de se relaxer avant de monter sur les volcans du coin !"

Besoin de détente

Le hammam est temporairement fermé et un sens de circulation a été instauré dans les bains. Toute l'organisation a dû être repensée pour accueillir un maximum de personnes dans les meilleures conditions. Et les clients ont été au rendez-vous. Pour Aurélia Picq, responsable de communication, il y avait un besoin de détente après cette période d'angoisse : "Lors de la réouverture, le standard téléphonique a explosé. Aujourd'hui, nous avons rajouté du personnel au niveau de la file d'attente pour informer les clients des règles à respecter. Le but étant qu'une fois à l'intérieur du centre, ils passent un bon moment."

On retombe bien sur nos pattes ! Nous sommes complets tous les jours. - Aurélia Picq, responsable de communication à Royatonic

Royatonic se porte aujourd'hui très bien. "On peut dire qu'on rattrape bien les mois précédents grâce à la fidélité de notre clientèle et la présence des touristes de passage qui sont assez rassurés par rapport à ce qu'ils trouvent ici. On retombe bien sur nos pattes ! Nous sommes complets tous les jours."

Pour le moment, le centre ne peut pas se projeter sur le long-terme, et restera vigilant pour les mois à venir concernant l'épidémie de coronavirus.

Emma Saulzet