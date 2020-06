La relance éco : ruée sur les gîtes des Pyrénées-Orientales pour cet été

L'impact a été immédiat. Le 28 mai dernier, le Premier Ministre confirmait que les français pourront partir en vacances à plus de 100 kilomètres de leur domicile. Les réservations dans les gîtes des Pyrénées-Orientales ont décollé juste après le discours d’Édouard Philippe. "On a vraiment observé une reprise des réservations très rapide alors qu'elles étaient tombées à zéro depuis deux mois et demi" se réjouit Stéphanie Nedelec, la directrice générale de sudfrance.fr qui commercialise Gîtes de France dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. "Sur ces trois départements on est à environ trois cent réservations par semaine alors qu'auparavant on était à dix réservations par semaine... Autant dire rien du tout !"

Tout n'est pas encore vendu

De qui envisager un bel été pour les propriétaires. _"Les mois de juillet et août se présentent plutôt bien, nous sommes optimistes même si nous restons prudents" tempère Stéphanie Nedelec. "Le mois de juin sera déterminant pour les autres réservations : il reste encore des places. Tout n'est pas vendu."_

Qui qu'il en soit, les Gîtes de France s'attendent à accueillir une clientèle nouvelle. "La crise du Covid-19, a fait naître _des envies d'espace, de ruralité et de sécurité_. C'est notre ADN !"