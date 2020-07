La relance éco : Safe N'Connect est une borne drômoise de distribution de gel hydroalcoolique connectée

La toute jeune société drômoise Safe N'Connect a lancé il y a quelques mois un distributeur de gel hydroalcoolique XXL et made in France. Autre particularité, il est connecté pour permettre un réapprovisionnement en temps réel.

La société Safe N'Connect, basée à Alixan, dans la Drôme (à côté de la gare de Valence TGV) propose une station connectée de désinfection des mains Made in France. Le fondateur, Sylvain Lombard, a vu beaucoup de commerces, de restaurants, équipés de systèmes peu performants, peu sûrs du point de vue de l'hygiène. Lui qui évolue dans le domaine des nouvelles technologies a donc décidé de mettre au point une borne de distribution de gel hydroalcoolique "plus pro", et mieux pensée. "Cette borne distribue une dose de gel grâce à un détecteur. C'est donc sans contact et mieux du point de vue de l'hygiène", explique Sylvain Lombard.

La borne dispose d'une réserve de 10 litres de gel, soit environ 3000 doses. Et elle est connectée : quand le bidon est presque vide, la borne envoie une alerte à l'entreprise qui livre une nouvelle recharge au client.

Une borne louée par le client

Le client ? Safe N'Connect cible les lieux qui accueillent du public, comme les commerces, les restaurants, les centres commerciaux, les gares, les cinémas, etc. Les clients louent la machine pour un à trois ans (avec un prix dégressif). "Une fois qu'elle est posée, le client n'a plus rien à faire", précise Sylvain Lombard.

"Cette borne dispose aussi d'un double compteur, ajoute le fondateur. Elle peut enregistrer le nombre de gens qui passent devant elle sans se laver les mains et le nombre de gens qui au contraire se les désinfectent. Ça permet de la repositionner, de choisir un endroit mieux adapté, d'améliorer la signalétique, pour une meilleure efficacité".

100% made in France

Cette machine est fabriquée en France, et même plus précisément dans la région. "La partie électronique est conçue à Villard-de-Lans, en Isère, la mécanique à Bourg-de-Péage, et le tout est assemblé à Valence", détaille Sylvain Lombard.

