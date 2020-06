"La Relance Éco" : Safran Seats s'attend à des conséquences au long cours

Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis deux mois et demi, le site de Safran à Issoudun tourne au ralenti : "Début mars, nous avions 1300 salariés en CDI, 250 intérimaires et 150 prestataires. Les premières mesures que nous avons malheureusement prises c'est d'arrêter les contrats des intérimaires et des prestataires. Et sur les 1300 CDI, pour 800 à 900 d'entre eux, ca a été le chômage partiel...et environ 300 personnes ont poursuivi l'activité en télétravail " explique Frédéric Rascouailles, directeur de Safran Seats France.

Depuis quelques semaines, les salariés reviennent, au compte goutte, sur le site issoldunois. Ils sont moins de 500 en ce début juin. Mais même à effectif réduit, l'entreprise a poursuivi son activité : "Il faut comprendre le contexte de Safran Seats France : nous commencions tout juste à restaurer notre image auprès de nos clients, avionneurs ou compagnies aériennes. Il était très important pour nous de continuer à répondre à leurs besoins". C'est ainsi que Safran a poursuivi ses livraisons auprès de Boeing et Airbus notamment.

Des initiatives solidaires de la part de salariés

En plus de cette production, certains salariés ont proposé de mener des actions de solidarité en cousant des masques, des blouses ou en fabriquant des visières. "Nous avons ainsi distribué des visières aux Ehpad et aux hôpitaux. Et une équipe fabrique des poignées de porte adaptées au covid pour éviter d'avoir à y toucher" détaille Fréderic Rascouailles.

"Retour à la normale ? Pas avant 2024 ou 2025..."

Frédéric Rascouailles, directeur de Safran Seats à Issoudun. - DR

Incontestablement, entre la baisse des commandes, le confinement et la crise économique et aéronautique, la période marquera durablement l'économie de la société : "On s'attend à une année 2020 qui sera très très basse, tout comme 2021. On espère une reprise très progressive en 2022-2023 et on voit avec nos clients que pour rattraper le niveau de février/mars 2019, il faudra attendre 2024 ou 2025. Ca va être une crise durable..." prédit le directeur qui se veut tout de même rassurant, estimant qu'il est encore trop tôt pour s'inquiéter de conséquences quant à l'emploi sur le site d'Issoudun.

"Pour l'instant, on est formidablement aidé par le gouvernement avec les mesures de chômage partiel. Tant qu'il y a cela... il est encore trop tôt pour dire si l'on va devoir s'adapter de manière plus importante."

Toujours est il que sur les huit semaines de confinement, le chiffre d'affaires a été divisé par quatre pour Safran Seats à Issoudun.