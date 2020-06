"La relance éco" : Samuel Pénochet, horticulteur, n'écoulera pas toutes ses fleurs cette année

Même si la période a été difficile, le moral de Samuel Pénochet, horticulteur à Germond-Rouvre, entre Niort et Parthenay, n'est pas aussi morose que la météo de ce jeudi au marché des Halles de Niort. "On essaie de garder le moral, la saison a été dure psychologiquement, physiquement mais on s'en sort".

Ce qui est perdu est perdu, dans notre métier on ne rattrape pas

"Pour les plants de légumes ça s'est bien passé, les gens étaient demandeurs. Les fleurs, ça a été plus compliqué parce qu'on avait pas le droit de les vendre contrairement aux jardineries", regrette l'horticulteur qui a travaillé avec des livraisons, par drive aussi.

Côté fleurs, Samuel Pénochet se retrouve avec la moitié de sa production sur les bras. Et le professionnel sait qu'il aura du mal à écouler tous ses géraniums et pétunias. "Ce sont des annuels qui durent jusqu'à la Toussaint. Les gens vont pas mettre 30 euros pour faire un massif en août pour les jeter deux mois plus tard. On a eu un beau mois d'avril et c'était propice. Malheureusement on a raté ça". Il va donc donner ce qu'il n'a pas vendu à des associations.

Il faudra changer nos façons de travailler

Il a aussi fallu faire avec les annulations de fêtes des plantes. Mais Samuel Pénochet participera à la fête des plantes du domaine de Peré, maintenue ce week-end des 13 et 14 juin à Prissé-la-Charrière.

Le jeune homme de 28 ans, installé depuis trois ans, voit l'avenir "au jour le jour. Il faudra changer nos façons de travailler". Surtout qu'il n'y a pas que le coronavirus, la météo est aussi source d'inquiétude. "On va changer certaines variétés, on va réduire les fleurs. De toute façon, le marché des annuels est en déclin depuis plusieurs années. On va travailler plus les vivaces. On essaie de s'adapter et on garde le moral". De toute façon conclut Samuel Pénochet, "c'est notre passion !".

Plan de l'Etat de 25 millions d'euros pour la filière

L'horticulteur emploie un salarié et une saisonnière. Il a reçu une indemnisation de son assurance, il a aussi bénéficié d'aides de l'Etat. L'Etat qui vient d'annoncer le déblocage de 25 millions d'euros pour aider spécifiquement la filière horticole.

France Bleu Poitou est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise de notre région. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?