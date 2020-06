La relance éco : en Alsace, l'usine Sapronit sauvée par les visières anti-Covid

Après la sidération des premiers jours du confinement, Sapronit, qui emploie une soixantaine de salariés à Wisches dans la vallée de la Bruche (Bas-Rhin), une trentaine dans la région lyonnaise, s'est lancée dans la production massive de visières de protection anti-Covid. La société est spécialisée dans la production de mousses de polyéthylène, notamment pour le bâtiment, le milieu médical, le secteur automobile ou encore les emballages de l'industrie du luxe. La fabrication des visières a permis à l'entreprise de limiter le chômage partiel aux seuls salariés administratifs et commerciaux.

On a travaillé plus que d'habitude

"La production ne s'est jamais arrêtée", explique Jean-Charles Robin, le président de Sapronit, "on a même travaillé plus que d'habitude avec la fabrication de 20.000 visières par jour". L'activité industrielle du groupe a pu ainsi être maintenue pendant au moins deux mois.

Sapronit produit des mousses de polyéthylène © Radio France - Olivier Vogel

Anthony Prinz est chef d'équipe chez Sapronit à Wisches. "Au niveau du boulot, grâce aux visières, on avait toujours la même quantité de travail", dit-il, "c'était aussi une satisfaction de rendre service à la personne, on a fourni notamment les hôpitaux".

La difficulté c'est l'après-confinement

Sapronit fournit notamment l'industrie automobile et aéronautique, deux secteurs touchés de plein fouet par la crise. "Comme tout sous-traitant de l'industrie, on a une inertie qui risque de durer jusqu'à septembre et malheureusement peut-être plus, ce qui nous oblige à être prudents sur le court terme", explique le président de Sapronit. La société se prépare en effet à investir 10 millions d'euros pour déménager à quelques dizaines de mètres de son usine de Wisches, dans les anciens locaux de Punch, l'équipementier automobile qui a fermé il y un an les portes de son usine de la vallée de la Bruche.

