La relance éco : Savanna réduit les coûts pour s'en sortir

Le parc de loisirs Savanna à Valence est spécialisé dans les jeux en intérieur pour les enfants de 0 à 12 ans. Le complexe a rouvert le 24 juin dernier et si la fréquentation repart, le nombre de visiteurs reste faible. Il faut dire que ce parc travaille beaucoup l'été avec les touristes étrangers (Belges, Néerlandais) mais pour l'instant ils ne sont pas arrivés en masse dans la région. Le très beau temps ne joue pas non plus en faveur des dirigeants.

Concernant le protocole sanitaire, un protocole strict est en place, un peu comme à l'école, mais il est difficile d'empêcher les enfants de se toucher. Quant aux adultes, ils refusent parfois de porter leurs masques. Les perspectives économiques sont floues : les mois de mars et avril sont habituellement de très bons mois qui permettent au parc de passer l'été. Sans parler des aides de l'Etat promises mais qui ne sont pas encore arrivées. Conséquence : pour l'instant, le directeur de Savanna gère le complexe uniquement avec sa femme pour réduire les coûts.

Grégory Cousin, directeur du Parc de loisirs Savanna à Valence, était invité de "la relance éco" mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Grégory Cousin dans "la relance éco" Copier

___________________________________________________

France Bleu Drôme Ardèche est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h16, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?