La relance éco : SEB va fabriquer un vélo électrique et connecté dans son usine d'Is-sur-Tille

La société SEB, comme les autres entreprises françaises, n'a pas été épargnée par la pandémie de coronavirus. Mais la marque française, installée en Côte-d'Or, et mondialement connue pour son petit électroménager, a repris très progressivement son activité. "La priorité a d'abord été la santé de nos salariés, mais une usine comme la nôtre ne peut pas fonctionner en télétravail alors depuis le 6 avril nous avons repris très progressivement et depuis une semaine 100% des salariés de l'usine qui pouvaient travailler, ont repris", explique Sandrine Vannet, la directrice générale de SEB, qui précise, "on est à peu près à 80% de notre activité" Et parmi les prochaines activités du groupe, il y a le projet "Angell" du nom de ce "vélo électrique et intelligent" selon les termes du groupe. Un projet qui remonte au début de l'année, fruit d'une rencontre entre le PDG de SEB et le patron de la société du même nom.

La fabrication devrait débuter cet été

Dans cette collaboration SEB s'est engagé à fabriquer les premiers cycles cet été. "On est donc au tout début", précise Sandrine Vannet, la directrice générale de SEB, "l'atelier a été entièrement réaménagé pur accueillir cette future production. nous n'en sommes qu'à l'étape des pré-séries."

Un modèle Angell, en pré-série sur les lignes de l'atelier d'Is-sur-Tille chez SEB. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un vélo épuré et connecté

Une quinzaine de salariés travailleront dans cet atelier, qui est pour le moment vide mais où l'on peut découvrir un modèle d'Angell. Ce vélo, épuré, a été imaginé par Ora-Ito, un designer français. "Il est composé en majorité d'aluminium et de carbone et les soudures ont été masquées" décrit Stéphane Zenadja, en charge du projet Angell chez SEB. "Sa conception permet de contenir son poids sous les 14 kilos ce qui en fait un vélo électrique très léger, il n'a pas de dérailleur, le moteur est asservi aux besoins."

Connecté pour piloter un GPS ou connaitre le taux de pollution

A la place de la potence, "il y a un écran tactile, et une fois connecté au smartphone de l'utilisateur, on peut piloter le GPS, actionner les clignotants grâce à un vibreur sur le guidon ou connaitre le taux de pollution par exemple", poursuit le responsable développement chez SEB. En cas de chute il peut aussi envoyer un message à un numéro d'urgence qui aura été paramétré. Un vélo électrique et connecté, haut de gamme qui coûtera tout de même 2690 euros.

Un écran tactile permet de connecter le vélo à son smartphone © Radio France - Stéphanie Perenon

Une innovation stratégique pour se diversifier

Mais au delà des prouesses techniques, c'est avant tout un réel défi que s'est lancé SEB en voulant concevoir des vélos sur son site d'Is-sur-Tille. C'est dans cette usine déjà que sort l'une des pièces maîtresses du groupe, l'Actifry, une façon donc d'envisager l'avenir pour Christian Poulin le directeur de l'usine côte-d'orienne. "C'est stratégique mais c'est dans la continuité, aujourd'hui on fabrique déjà des produits haut de gamme mais il faut continuer d'innover et ne pas garder les deux pieds dans le même sabot, il faut continuer et changer de famille de produit, continuer à former les gens et être compétent."

SEB espère produire dès cet été ses premiers vélos et ensuite en fabriquer plusieurs dizaines de milliers de par an sur son site d'Is-sur-Tille. Un vélo qui sera commercialisé par la marque Angell.

Retrouvez la Relance éco consacré au projet de vélo électrique et connecté chez SEB, sur les ondes de France Bleu Bourgogne ce mardi 19 mai 2020 à 7H15.