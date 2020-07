La Relance éco: Seninghem va accueillir le premier bistrot de la région soutenu par l'association 1000 cafés

La date d'ouverture n'est pas encore fixée, elle dépend de l'avancement des procédures administratives mais ça devrait être pour début septembre: le Café Trail ouvrira officiellement ses portes à Seninghem, petit village de 740 habitants situé entre Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer, exactement entre le Boulonnais et l'Audomarois. Un lieu assez exceptionnel puisqu'il sera le premier des Hauts-de-France à voir le jour grâce à l'aide de l'association 1000 cafés qui a pour objectif d'aider les communes rurales au maintien ou à l'installation de cafés ou autres lieux de vie.

Grégory Ben, 25 ans, et Aurélie Denis, 28 ans, seront les deux gérants de ce café multiservices - ©Le Trail Café

"_Dans les années 80, il y avait encore cinq bistrots à Seninghem. Ils ont fermés_, mais la ville a pu racheter en 2014 la dernière licence IV [celle nécessaire pour tenir un bar] de la commune", explique le maire, Christian Tellier. La ville décide alors de rénover un local pour accueillir un café, un gérant est choisi mais les choses se passent mal, le café ferme en 2019. Le maire décide alors de déposer un dossier de candidature auprès de l'association 1000 cafés. Et sa candidature est retenue! Reste à trouver un candidat: le maire propose à Grégory Ben, 25 ans, originaire de Seninghem, et que le maire connaît bien puisqu'il a été animateur pendant plusieurs années au centre de loisirs de la commune.

L'association 1000 cafés leur apporte une aide financière de 10000€

Grégory Ben se lance dans l'aventure avec une amie, Aurélie Denis, 28 ans. Tous deux sont accompagnés dans toute les étapes de leur projet par l'association, sur le plan administratif, sur le plan commercial. Elle les met en contact avec des fournisseurs, leur propose le logiciel de caisse, etc. Bref, un suivi au démarrage qui doit permettre aux deux gérants de ne pas se tromper dans leurs projections et un très beau coup de pouce financier également: une aide de 10.000 euros qui finance l'installation de tout le matériel.

Bien que baptisé Café Trail, le lieu de 120 mètres carrés, terrasse comprise, sera bien plus qu'un simple bistrot, il se veut être un "café-multiservices" puisqu'il fera également office de lieu de restauration avec une offre de snacking, d'épicerie (ventre de produits locaux, produits laitiers, légumes, céréales en vrac, etc), de dépôt de pain, de point relais colis, de friterie le dimanche et enfin de location de vélos puisque Seninghem accueil un site de trail, un site dédié à la pratique de ce sports qui propose différents parcours pour les marcheurs, les joggeurs et les cyclistes, et qui attire également des touristes français, mais aussi belges et britanniques.

L'ouverture est donc prévue début septembre et elle devrait être suivie de l'ouverture à l'automne d'un autre café du même type, à une quinzaine de kilomètres de là, à Zudausques, qui sera lui aussi accompagné par l'association 1000 cafés.