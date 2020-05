La relance éco : "On sent qu’on revit bien mais...", à Reims Les déménagements Noël ont repris du service

Les déménagements étaient à l’arrêt pendant le confinement. Mais l’activité a redémarré la semaine dernière. Les déménagements Noël et ses 22 salariés ont repris du service lundi 11 mai. L’entreprise familiale, installée depuis plus de 30 ans à Cormontreuil, dans l’agglomération de Reims, était à l’arrêt pendant les deux mois de confinement.

Alors au moment de la reprise il a fallu s’adapter aux nouvelles règles sanitaires. "On a mis des masques à disposition des déménageurs, des gants, des gels, on essaye au maximum de respecter les distances et on désinfecte les camions et les quais", explique Carine Noël, co-gérante de l’entreprise.

Les déménageurs sont également équipés de visières de protection. Les bureaux sont sécurisés avec des parois. Mais avec l’expérience, Les déménagements Noël savent bien que les consignes sanitaires ne sont pas toutes applicables.

"On ne peut pas respecter toutes les règles pendant un déménagement. Il n’est pas possible par exemple de respecter la distance d’un mètre quand on porte une machine à laver", précise la co-gérante de l’entreprise.

Des nouvelles règles également pour les clients

Avec le déconfinement, les clients qui souhaitent déménager en ce moment doivent aussi s’adapter à une nouvelle organisation. "On envoie un mail à chaque client. On lui demande d’être tout seul dans son logement et de ne pas être avec toute la famille au moment du déménagement", dit Carine Noël.

Les salariés étaient au chômage partiel mais l’activité a repris sur les chapeaux de roues. Les déménagements Noel doivent recaser dans leur agenda, une centaine de déménagements en retard, sans compter les cinq à six déménagements quotidien.

Les prix n’ont pas bougés mais les délais sont donc rallongés. "Il vaut mieux prendre rendez-vous dès maintenant pour la saison estivale. Là, on est déjà complet jusqu’au 30 juin. Il vaut mieux anticiper. Dès que le client connait sa date de remise de clés et de bail, il faut directement contacter son déménageur", conseil Carine Noël.

Les déménageurs soutenus pendant le confinement

En interne, le confinement n’a pas été une période simple à gérer pour l’entreprise mais Carine Noel s’est sentie épaulée pendant la crise. "Cela a été, à la fois compliqué et à la fois on a été beaucoup aidé. C’était compliqué parce que c’était quelque chose qu’on n’a jamais eu. Arrêter l’activité du jour au lendemain, contacter tous nos clients pour reporter leur déménagement mais sans leur donner de date. Et puis à la fois, on a été vraiment très assisté par notre regroupement de déménageurs, l’OTRE", dit Carine Noël.

L’OTRE, l’Organisation des transporteurs routiers européens était en contact régulier avec les entreprises de déménagements notamment, pour les guider au mieux dans la crise.

Heureusement pour Les déménagements Noël, les séquelles économiques seront surmontables. Les affaires reprennent après cette pause forcée mais l’équilibre reste fragile. "On sent qu’on revit bien, ça y est on est reparti. On repart sereinement. Mais on croise vraiment les doigts pour qu’il n’y ait pas une deuxième vague", dit Carine Noel en évoquant l’épidémie de Covid-19.

Les déménageurs comptent maintenant sur la période estivale, juillet, août, là où l’activité est la plus forte, pour assurer leurs arrières. Le secteur du déménagement représente un peu plus d’une dizaine d’entreprises et 174 emplois en Champagne Ardenne.

