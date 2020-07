La relance éco : Sportihome le Airbnb sportif d'une start up de Montpellier

"On a créé un univers 100% sport qui nous différencie des autres plateformes", explique Sylvain Morel, co-fondateur de Sportihome. Au lancement du site internet l’entreprise montpelliéraine ne proposait que des logements, mais avec sa fonctionnalité participative, et en trouvant des partenariats, le site propose maintenant 20 000 activités partout en France.

Pour Sylvain Morel le fait d'ajouter des réservations aux activités sportives est : "la corde qui manquait à notre arc". Elle propose plus de 45 disciplines, ces activités sont géolocalisées et permettent de trouver un logement à proximité. Sylvain Morel justifie l'attrait de cette formule : "Quand vous trouvez un hébergement, ou un spot qui est renseigné sur la plateforme, vous allez trouver à proximité les activités affichées sur le site, par exemple vous avez un logement, on vous propose une sortie kayak à deux kilomètres".

En ce qui concerne les prix, le fondateur développe : " On se situe sur le prix du marché, le prix qui est pratiqué par les professionnels".

L'entreprise montpelliéraine créée en 2017 s'est développée très vite, et avec la crise sanitaire, son fondateur est optimiste : "Pendant le confinement, on a vu les sportifs faire du sport à la maison, et cela a donné envie aux gens de pouvoir sortir et avoir des activités pas loin de leurs logements". Il conclut : " Le mois de juin de cette année a été meilleur que l'année dernière, les gens veulent se retrouver avec la nature, et veulent se dépenser".