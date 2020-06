La relance éco : Studi, la société montpelliéraine de formation en ligne recrute 110 personnes

Si la grande majorité des entreprises ont été touchées par la crise sanitaire du coronavirus, ce n'est pas le cas du groupe montpelliérain Studi,dont le siège social est à Pérols. Le leader francais de la formation à distance a même été boosté par le confinement, avec une croissance qui a depassé 100% en avril.

C'est vrai que le covid a accéléré notre croissance, Pierre Charvet, patron de Studi

Studi a été créée il y a 20 ans et regroupe quatre écoles en ligne qui forment actuellement plus de 25000 personnes, principalement des adultes en évolution de carrière ou en reconversion dans des formations reconnues par l'état allant du CAP au Bac+5 dans de nombreux domaines allant de la santé à l'immobilier en passant par le commerce ou les ressources humaines, la petite dernière est une école du digital " les formations sont dispensées en direct ou à la demande, avec des cours en ligne, par une application web, avec des coachs pédagogiques," explique le patron Pierre Charvet, elles durent en moyenne un an à un an et demi.

Studi emploie à ce jour 210 personnes, une grande partie déjà en télétravail, ce qui n'a du coup pas pénalisé l'activité pendant le confinement. "On a effectivement enregistre une augmentation des demandes de formation, reconnait Pierre Charvet, "notamment de personnes qui ont profité de ce moment pour s'interroger sur leur métier et ont décidé de rebondir."

Recrutement de 90 collaborateurs à Montpellier

Studi vient de lancer avec Pôle Emploi une campagne de recrutement de 110 collaborateurs en France dotn 90 sur Montpellier. Il s'agit en majorité de CDI , dont 65 commerciaux et conseillers en formation et 4 managers commerciaux. Studi propose également 15 contrats d'apprentissage de chargés et chefs de projet digital learning juniors. Studi précise que tous les postes sont ouverts aux personnes handicapées. C'est l'agence Pole Emploi de Castelnau le Lez qui est en charge du recrutement.