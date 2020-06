"La relance éco" : Sunêlia veut rouvrir l'ensemble de ses campings avant la fin du mois de juin

Pilotée depuis Bruges, la marque Sunêlia compte 29 campings, dont une majorité en France et quelques-uns dans les pays voisins. Lorsque le confinement et l'obligation de fermer est arrivée, certains se préparaient à ouvrir leurs portes pour une avant-saison habituellement bien remplie pour ces campings haut de gamme, classés 4 ou 5 étoiles. "Cela a été assez dur" reconnaît le directeur de Sunêlia Marc Canavaggia. "Comme tout le monde, on mettait un pied dans l'inconnu, sans savoir quand on allait reprendre." La réouverture est possible depuis ce mardi 2 juin et Sunêlia ne perd pas de temps.

Sans avant-saison, c'est environ 1/3 du chiffre d'affaires "qui ne sera pas rattrapé" précise Marc Canavaggia. Alors Sunêlia met tout en oeuvre pour rouvrir tous ses campings le plus rapidement possible et faire une haute saison pleine. Objectif : une réouverture au plus tard le 26 juin. En suivant un protocole précis, le "Sunêlia Care" : un programme de relance qui intègre les mesures sanitaires. "Un camping, c'est beaucoup de services. On a un restaurant, la supérette, la piscine, les clubs enfants (...) on a dû appliquer le protocole sanitaire à chaque métier."

Appliquer le protocole sanitaire n'a pas été si difficile, assure Marc Canavaggia. Car Sunêlia bénéficie de certains avantages. "On se limite à 50 emplacements par hectare. La moyenne, c'est 33 (...) on était déjà dans une logique de donner de l'espace, des services individualisés. On a encore forcé le trait pour mettre en place les mesures." En plus de la vente à emporter, les restaurants des campings vont désormais faire de la livraison, pour éviter les regroupements.

Amplitude horaire élargie pour la piscine et les activités, accueil aux barrières, nettoyage renforcé, "Sunêlia Care" doit permettre de garder tous les services qui font la réputation de ces campings haut de gamme. La marque chouchoute ses clients et s'est efforcé d'éviter les annulations durant le confinement, avec succès. "60 % du carnet de réservations était rempli, on a essayé de faire en sorte que les gens n'annulent. On se rend compte qu'ils ont envie de partir en vacances."

Et si les réservations ne sont pas aussi nombreuses que l'année précédente à la même date, Marc Canavaggia a des raisons d'être optimiste : "On est assez contents, parce que les réservations sont en hausse depuis l'annonce des réouvertures. Il y a un effet de rattrapage."