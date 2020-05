"La relance éco" : à l'hippodrome de Mauquenchy, une reprise des courses à huis clos ce dimanche

Les courses hippiques reprennent dans des conditions très particulières avec le déconfinement. A Mauquenchy, près de Forges-les-Eaux, ce dimanche 17 mai 2020, la réunion se tiendra à huis clos, sans personne dans les tribunes, et avec un dispositif très strictes pour les équipes. "Nous allons filtrer les entrées, avec prise de température", détaille Jean Fournier, le président de la société des courses de l'hippodrome, invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin.

"La reprise fait du bien au moral"

"Toute personne sur l'hippodrome aura un masque, que ce soit les drivers, les entraîneurs ou les organisateurs, poursuit-il. Il y aura du gel hydroalcoolique, des gants, des signalisations au sol pour respecter les distances, on a construit des tentes pour accueillir les drivers parce que l'accès aux vestiaires sera restreint."

Pendant les deux mois qu'a duré le confinement, l'équipe de l'hippodrome de Mauquenchy, qui prélève un pourcentage sur le montant des paris, n'a rien touché. "La reprise fait du bien au moral, explique Jean Fournier. J'ai cinq personnes qui travaillent sur le site. Il y a toutes les charges à payer, comme une entreprise."

Pour le moment, les parieurs misent essentiellement en ligne, les bars PMU étant toujours fermés et les spectateurs interdits sur les champs de courses. Mais les premiers chiffres sont plutôt encourageants selon Jean Fournier : "Les parieurs suivent des chevaux et quand un cheval n'a pas couru depuis deux mois il est difficile, comme on dit, de faire le papier. Mais il y a une progression et ça peut nous rendre optimistes pour la suite de l'année."

La reprise des courses hippiques a lieu sur les principaux sites de la région. En ce qui nous concerne, Dieppe, Mauquenchy et Bernay peuvent accueillir des courses mais pas Saint Aubin lès Elbeuf, Bihorel et Gournay (hippodromes de 2e et 3e catégorie).

France Bleu Normandie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?