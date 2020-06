La relance éco : des bipeurs pour faire respecter la distanciation sur les chantiers en Île-de-France

Pour respecter le mètre de distance même sur les chantiers, une start-up basée à Montesson dans les Yvelines a créé un petit bipeur pour faire respecter la distance physique entre les employés. Sur les chantiers, ce dispositif concerne notamment les ouvriers, les maçons, les charpentiers.

"C'est un demi smartphone, 4x4 cm avec un bouton on/off. Il est fourni à tous les opérateurs de chantier. Il y a une alerte sonore. C'est très simple d'utilisation", explique le co-fondateur de la start-up Cad.42 à l'origine de cette invention, Jean-Philippe Panaget, invité de France Bleu Paris ce jeudi 4 juin.

"On l'a mis en place sur un certain nombre de chantiers notamment pour les chantiers du Grand Paris, celui du tramway 13 également. On est sur des chantiers de bâtiments aussi, mais, au delà, on travaille aussi pour des activités connexes notamment dans le ferroviaire", poursuit-il.

213.000 euros d'aides de la région

Le co-fondateur de la start-up ne s'en cache pas. Face à ce nouveau marché, l'objectif est de répondre à la demande en produisant plus de bipeurs. "On l'a mis en place pour un restaurateur déjà pour équiper les cuisiniers. On a énormément d'industries qui nous appellent. On découvre ces nouveaux marchés", témoigne Jean-Philippe Panaget.

Pour aider cette jeune pousse, le région Île-de-France a octroyé 213.000 euros afin qu'elle puisse développer son bipeur. "Aujourd'hui, on en produit 200 par semaine, c'est insuffisant par rapport à la demande, on va passer sur une production de 1.000 bipeurs pour répondre à la demande" analyse Jean-Philippe Panaget avant de conclure "les objets connectés, ça ne résout pas tous les problèmes mais ça permet d'accompagner toutes les personnes dans le changement. C'est une aide à ne pas négliger".