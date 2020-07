"La relance éco" : sur-sollicitées, les ambulances du Loir à La Flèche doivent faire patienter les malades

A La Flèche, les ambulances du Loir se démènent pour effectuer tous les transports reportés pendant le confinement et ceux prévus initialement. Pour faire face cet été et prêter main forte aux salariés fatigués, l'entreprise a embauché quatre personnes supplémentaires.

A La Flèche, les ambulances du Loir ont tellement de travail qu'elles doivent faire patienter les malades. Après une période très creuse pendant le confinement, et près de 70% des transports prévus annulés ou reportés, l'activité reprend très fort.

Habituellement, l'entreprise transporte 250 patients par jour. En ce moment, c'est entre 280 et 300 malades : "Il y a une reprise de tous les kinés, de tous les orthophonistes, et de toutes les opérations prévues pendant le confinement, avec en plus toutes les opérations prévues initialement, explique Louise Moiré, cogérante des Ambulances du Loir.

Une demande difficile satisfaire, car les ambulanciers sont soumis à un nombre d'agrément précis de la part de l'ARS : "ce nombre ne bouge pas depuis de nombreuses années. On ne peut pas amener les patients ensemble, donc on est obligés de les faire attendre, parfois une demie-heure après leur rendez-vous. On est à saturation." Afin de soulager les équipes fatiguées par leur mobilisation durant la Covid, et pour faire face à cet afflux de transports à honorer, les ambulances du Loir viennent d'embaucher quatre salariés supplémentaires.

Pour autant, les équipes d'ambulanciers sont loin de se sentir remerciées pour leur implication pendant la Covid. Elles ne toucheront par la fameuse prime : "Nous ne sommes pas considérés comme des soignants, pointe Louise Moiré. On est rattachés à la convention collective des transporteurs routiers. Les derniers arrivés dans l'équipe ne le comprennent pas, d'autant que ce sont eux qui sont intervenus le plus sur les missions données par le centre 15 et le SAMU. Ils ont été en contact direct avec des patients avérés ou non, avec une prise en charge et des équipements très lourds." La profession réclame donc un changement de statut, afin de faire partie du personnel soignant et non plus du métier de transporteur.

