La relance éco : A Bourges, Talbot Création mise sur le masque individualisé.

La grosse différence par rapport au printemps, c'est qu'aujourd'hui, les stocks existent et qu'il n'est plus nécessaire de livrer dans l'urgence. Les clients ne sont d'ailleurs plus les collectivités avec des méga commandes de centaines de milliers de pièces, le marché se situe plus au niveau des entreprises pour des masques plus techniques : " Aujourd'hui, nos clients veulent des choses plus spécifiques, en fait plus haut de gamme, décrit Franck Talbot, directeur de Talbot Création. Aujourd'hui, on ne se positionne plus sur des quantités très importantes. Elles sont généralement réalisées en Asie. Nous on cible plutôt des quantités comprises entre 100 et 10.000 pièces, plus techniques, que l'on décline aux couleurs de l'entreprise. On peut les personnaliser. C'est là, notre valeur ajoutée."

Franck Talbot, directeur de Talbot Création à Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'instauration du masque obligatoire en entreprise au 1er septembre devrait doper les ventes. Talbot Création, leader national sur le marché du tablier professionnel, attend une homologation qui garantira 50 lavages pour ses masques : un bon argument de vente : " Plus vous pouvez laver votre masque et plus vous le garderez longtemps. C'est plus cher à l'achat, mais plus économique sur la durée. On travaille avec des tissus techniques, professionnels, les mêmes que pour nos tabliers, on est donc confiant sur cette homologation à 50 lavages."

Talbot Création multiplie les échantillons auprès des entreprises © Radio France - Michel Benoit

L'entreprise berruyère peut produire 15 à 20.000 masques par semaine, aux couleurs de son client, facturés entre 3 et 4 euros pièce. Un vrai marché : " On décline trois tailles différentes : adulte, adolescent et enfant. 24 coloris possibles. La maman peut par exemple régler la taille de l'élastique pour ajuster le masque au visage de son enfant." L'avenir s'annonce donc serein pour Talbot Création d'autant que le marché du tablier professionnel s'est bien redressé depuis juillet. La PME de 32 personnes pourrait même embaucher dans les prochains mois...